DUSU Elections 2026: डूसू चुनाव पर अलर्ट मोड में डीयू प्रशासन! कॉलेजों में 3-4 दिन बढ़ाई गई सुरक्षा, 19 सितंबर को आएंगे नतीजे

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026-27 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 18 सितंबर को होने जा रहे मतदान को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कमर कस ली है. किसी भी अप्रिय घटना, हिंसा या हुड़दंग को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों को अगले तीन से चार दिनों तक सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं.

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चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए डीयू के कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल जॉइंट मीटिंग हुई, जिसमें विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, कॉलेजों के प्राचार्यों, हॉस्टल प्रोवोस्ट-वार्डन और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

कैंपस में सुरक्षा और निष्पक्षता का 'मास्टर प्लान'

शिक्षक संभालेंगे नोडल कमान: प्रो. योगेश सिंह ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली पुलिस के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए हर कॉलेज में एक शिक्षक को 'नोडल अधिकारी' नियुक्त करें.

शिक्षकों को पक्षपात से बचने की हिदायत: कुलपति ने साफ किया कि विश्वविद्यालय के लिए सभी छात्र समान हैं. शिक्षकों को किसी भी तरह के राजनीतिक पक्षपात से दूर रहकर चुनाव प्रबंधन में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी.

महिला कॉलेजों में विशेष चौकसी: संवेदनशीलता को देखते हुए महिला कॉलेजों के बाहर महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की जाएगी. साथ ही संवेदनशील इलाकों में 18 सितंबर तक रात में पुलिस गश्त जारी रहेगी.

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चरण/प्रक्र‍िया समय व व‍िवरण EVM की रवानगी 17 सितंबर (सुबह 8:00 बजे से) मास्टर ट्रेनर्स द्वारा कॉलेजों तक डे श‍िफ्ट वोटिंग सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ईवनिंग-श‍िफ्ट वोटिंग 18 सितंबर: दोपहर 3:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक EVM सीलिंग और डिपॉजिट मतदान के तुरंत बाद प्रत्याशियों व चुनाव अधिकारियों की मौजूदगी में सील होकर इंडोर स्टेडियम मल्टीपर्पज हॉल में मतगणना और नतीजे 19 सितंबर 2026 (यूनिवर्सिटी मल्टीपर्पज हॉल में)

डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणि, साउथ कैंपस निदेशक प्रो. रजनी अब्बी, रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता और मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. राज किशोर शर्मा सहित पूरी चुनाव टीम ने आश्वस्त किया है कि इस बार DUSU चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में कराया जाएगा.

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