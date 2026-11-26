जियोस्टार में कर्मचारियों से जुड़े अगले बड़े बदलाव सिर्फ छंटनी तक सीमित नहीं रह सकते हैं. मीडिया कंपनी सात टेलीविजन चैनल बेचने की तैयारी कर रही है. सौदे के तहत इन चैनलों में काम करने वाले कर्मचारी नए मालिकों के पास जा सकते हैं.

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एक्सचेंज4मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित बिक्री के लिए बातचीत जारी है और यह प्रक्रिया मार्च 2027 तक पूरी हो सकती है. इससे जियोस्टार के कर्मचारियों के लिए एक और दौर का बदलाव शुरू हो सकता है. हालांकि, इससे प्रभावित होने वाले हर कर्मचारी की नौकरी जाना जरूरी नहीं है.

यह प्रस्तावित बिक्री जियोस्टार की ओर से कर्मचारियों की संख्या में एक और कटौती की घोषणा के कुछ दिन बाद सामने आई है. मार्केटिंग, प्रोडक्शन, स्टूडियो और ऑपरेशंस जैसे विभागों के करीब 150 कर्मचारियों के इस हफ्ते कंपनी छोड़ने की उम्मीद है. कंपनी ने पुनर्गठन की बात मानी है और इसे अपने कारोबार के पोर्टफोलियो में संतुलन बनाने की प्रक्रिया बताया है.

सात चैनल बेचने की तैयारी.

जिन चैनलों को बेचने के लिए चुना गया है, उनमें स्टार जलसा मूवीज, स्टार जलसा मूवीज एचडी, कलर्स मराठी, कलर्स मराठी एचडी, कलर्स सुपर, हंगामा और सुपर हंगामा शामिल हैं.

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रिपोर्ट के मुताबिक, इन कारोबारों में अभी काम कर रहे कर्मचारियों के सौदे के तहत नए मालिकों के पास जाने की उम्मीद है. उन्हें अपने आप छंटनी का सामना कर रहे कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा.

प्रस्तावित बिक्री जियोस्टार में एक और बड़ा संगठनात्मक बदलाव है. कंपनी पहले से ही कर्मचारियों की संख्या घटाने की प्रक्रिया में जुटी है.

कर्मचारियों का क्या होगा.

कर्मचारियों के लिए किसी कारोबार की बिक्री का मतलब सिर्फ उनके नियुक्ति पत्र पर कंपनी का नाम बदलना नहीं होता है.

अहम सवाल यह होगा कि क्या खरीदार मौजूदा कर्मचारियों को अपने साथ रखेंगे, क्या उनका वेतन और सुविधाएं पहले जैसी रहेंगी और क्या उनकी अब तक की सेवा अवधि आगे भी जोड़ी जाएगी.

छंटनी और कर्मचारी के तबादले के बीच अंतर अहम है. तबादले से कर्मचारियों को काम जारी रखने का मौका मिल सकता है, लेकिन नए मालिक के तहत नौकरी की शर्तें तय करेंगी कि उन्हें पहले जैसी व्यवस्था कितनी मिलती है.

प्रस्तावित सौदों से यह सवाल भी उठता है कि कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे और चैनलों का मालिकाना हक बदलने के बाद क्या सभी पद बरकरार रहेंगे.

जियोस्टार में कर्मचारियों से जुड़ा एक और बदलाव.

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब जियोस्टार में पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है. प्रस्तावित चैनल बिक्री से कंपनी के कर्मचारियों के एक हिस्से की व्यवस्था बदल सकती है, भले ही संबंधित कर्मचारियों को सीधे नौकरी में कटौती के तौर पर न दिखाया जाए.

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फिलहाल बातचीत जारी है और रिपोर्ट के मुताबिक इसे पूरा करने के लिए मार्च 2027 का लक्ष्य सामने आया है.

कर्मचारियों के लिए अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पुनर्गठन के दौरान उनकी नौकरी बचेगी या नहीं. बड़ा सवाल यह भी है कि उनका अगला नियोक्ता कौन होगा और वे किन शर्तों पर काम करेंगे.

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