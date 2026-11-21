जॉब मार्केट में एआई को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक उम्मीदवार ने ऐसा अनुभव शेयर किया है जिसे पढ़ने के बाद से लोगों को हैरानी हो रही है. कमेंट बॉक्स में यहां तक लिखा जा रहा है कि अभी नए नौकरी खोजने के बजाय लोगों को नौकरी में बने रहने के लिए मेहनत करनी चाहिए. फ्रेशर्स को इस बात पर ध्यान देना होगा कि केवल डिग्री से नहीं बल्कि उन्हें स्किल पर ज्यादा फोकस करना होगा.

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कई बार तो उम्मीदवार को इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए ही कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है. इसका एक उदाहरण सोशल मीडिया पर सामने आया है, जहां एक जॉब सीकर ने बताया कि एक एंट्री-लेवल नौकरी के लिए करीब 300 लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 उम्मीदवारों को इंटरव्यू का मौका मिला. हैरानी की बात यह है कि इस नौकरी की तलाश में जुटे शख्स को 18 महीने हो चुके हैं.

रेडिट पर शेयर किया अनुभव

यूजर ने अपनी पोस्ट में नौकरी के मौजूदा बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंता जताई. उनके मुताबिक, हायरिंग क दौरान रिक्रूटर ने बताया कि इस पद के लिए करीब 300 आवेदन आए थे. इसमें से केवल 50 आवेदनों को नौकरी के लिए योग्य माना गया है. इसके बाद से इन 50 उम्मीदवारों में से केवल 6 को पहले राउंड के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया.

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यूजर ने कहा कि रिक्रूटर्स और LinkedIn पर करियर से जुड़ी सलाह देने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि किसी नौकरी पर 100 से ज्यादा आवेदन देखकर घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ज्यादातर उम्मीदवार योग्य नहीं होते. लेकिन इस मामले में 50 उम्मीदवारों को योग्य मानने के बाद भी सिर्फ 6 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया.

18 महीने से नौकरी तलाश रहा है शख्स

इस यूजर ने पोस्ट में बताया कि वह पिछले 18 महीने से नौकरी की तलाश कर रहा है. अब वह एक ऐसी नौकरी के फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचा है, जो उसके पसंदीदा सेक्टर से जुड़ी है. उसने यह भी कहा कि वह इस मौके को लेकर उत्साहित है, लेकिन एंट्री-लेवल और कम सैलरी वाली नौकरी के लिए इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा देखकर वह खुद भी बहुत हैरान है. उसके मुताबिक, अगर कोई उम्मीदवार नौकरी की जरूरी योग्यताएं पूरी करता है, लेकिन फिर भी उसे इंटरव्यू का मौका नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे आवेदकों की बड़ी संख्या एक वजह हो सकती है. खासकर बड़े शहरों में नौकरी के लिए मुकाबला और मुश्किल हो जाता है.

AI और रेफरल को लेकर भी चर्चा

इस पोस्ट पर दूसरे रेडिट यूजर्स ने भी अपने अनुभवों को शेयर किया है. इसे लेकर एक यूजर ने लिखा कि अब बड़ी संख्या में उम्मीदवार AI की मदद से रिज्यूमे तैयार कर रहे हैं. इसके जवाब में कंपनियां भी AI टूल्स का इस्तेमाल करके आवेदनों की छंटनी कर रही हैं. ऐसे में नौकरी पाने के लिए रेफरल की अहमियत बढ़ गई है.

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एक अन्य यूजर ने बताया कि उसके एक दोस्त को रिमोट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की नौकरी के लिए करीब 5,000 रिज्यूमे आने की जानकारी मिली थी. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद भी इंटर्नशिप और नौकरी मिलना आसान नहीं रह गया है. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा है कि 300 आवेदन आना और उनमें से कुछ उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुनना भर्ती प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा हो सकता है.



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