सिर की किसी गंभीर बीमारी या चोट लगने के बाद डॉक्टर CT स्कैन कराने की सलाह देते हैं. इस टेस्ट से दिमाग की किसी गंभीर समस्या का आसानी से पता चल जाता है, लेकिन बचपन में बार-बार होने वाल सीटी स्कैन ब्रेन ट्यूमर के रिस्क को बढ़ा सकता है. यह दावा एक स्टडी में किया गया है. मेडिकल जर्नल JAMA में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक, मेडिकल जांच के दौरान मिलने वाली रेडिएशन की कुल मात्रा बढ़ने के साथ बच्चों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा भी बढ़ सकता है.

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अमेरिका और कनाडा के ओंटारियो में 37 लाख से ज्यादा बच्चों के मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर ये स्टडी की गई है. रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने 13 साल तक बच्चों की निगरानी की. इस दौरान 1,536 बच्चों में ब्रेन ट्यूमर पाया गया.रिसर्च में पाया गया कि जिन बच्चों में किसी कारण ज्यादा सीटी स्कैन किया गया , उनमें ब्रेन ट्यूमर का खतरा भी अधिक था. यह खतरा सीटी स्कैन के दौरान निकली रेडिएशन की मात्रा बढ़ने से संबंधित था.

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क्या एक CT स्कैन से भी बढ़ सकता है खतरा

रिसर्च के मुताबिक, एक सीटी स्कैन से खतरा नहीं है,लेकिन एक से ज्यादा स्कैन से दिमाग को औसतन 66.2 मिली ग्रे रेडिएशन मिलती है. ये रेडिएशन जितनी अधिक होगी उतना ही ब्रेन ट्यूमर का रिस्क बढ़ेगा. स्टडी में यह भी सामने आया कि इसका मतलब यह नहीं है कि CT स्कैन कराने वाले हर बच्चे को ब्रेन ट्यूमर होगा.

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बच्चों पर रेडिएशन का असर ज्यादा क्यों?

बच्चों के शरीर के अंग और टिश्यू अभी विकसित हो रहे होते हैं, ऐसे में उनकी सेल्स रेडिएशन को लेकर ज्यादा संवेदनशील हो सकती हैं, इसके अलावा बच्चों की उम्र लंबी होने के कारण रेडिएशन से जुड़ी बीमारी सामने आने के लिए ज्यादा समय मिलता है.

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जरूरी जांच से पीछे न हटें

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस रिसर्च का मतलब यह नहीं है कि माता-पिता बच्चों का CT स्कैन कराने से बचें सिर में गंभीर चोट, अंदरूनी ब्लीडिंग या न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी में यह जांच जान बचाने में मददगार हो सकती है. अगर डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराने की सलाह दी है तो इसको जरूर कराएं.

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