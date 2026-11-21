कहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता. इस कहावत को मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के पचोर में रफीक खान ने अपने साहस और सूझबूझ से साबित कर दिया. दरअसल, रफीक की बेटी दौड़ते हुए, हांफते हुए आई थी. कहने लगी- पापा, तमन्ना कुएं में गिर गई है, उसे बचा लीजिए. रफीक खान ने उस वक्त एक पल भी नहीं गंवाया. बेटी की बात सुनते ही कुएं की तरफ दौड़े और छलांग लगा दी. कुएं में एक छोटी बच्ची डूब रही थी. रफीक ने पानी के अंदर उसकी तलाश की और उसे ढूंढ निकाला.

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इसके बाद बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश शुरू हुई. रस्सी काम नहीं आई तो खटिया का सहारा लिया गया. आखिरकार बच्ची और रफीक दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

यह घटना राजगढ़ जिले के पचोर शहर के वार्ड नंबर 7 की है. यहां सतीश कुशवाह की बेटी तमन्ना पानी भर रही थी. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसला और वह कुएं में जा गिरी. कुएं में पानी काफी गहरा था.

तमन्ना डूबने लगी. आसपास मौजूद लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो अफरा-तफरी मच गई. इसी बीच वहां रहने वाले रफीक की बेटी ने घटना देखी और दौड़कर अपने पिता के पास पहुंची. उसने अपने पिता रफीक से कहा कि तमन्ना कुएं में गिर गई है, उसे बचा लीजिए.

बेटी की बात सुनते ही रफीक कुएं की तरफ भागे. उन्होंने यह नहीं सोचा कि कुएं में कितना पानी है या बाहर कैसे निकलेंगे. बच्ची की जान बचाने के लिए सीधे पानी में छलांग लगा दी. रफीक ने पानी के अंदर तमन्ना को तलाशना शुरू किया. उन्हें पहले ही प्रयास में बच्ची मिल गई. उन्होंने तमन्ना को संभाला और उसे लेकर बाहर निकलने की कोशिश की.

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तब तक तमन्ना के पिता सतीश और उनके दोस्त भी कुएं में उतर गए. मोहल्ले के लोग भी वहां पहुंच चुके थे. अब चुनौती थी कि पानी में मौजूद रफीक और तमन्ना को बाहर कैसे निकाला जाए.

रस्सी से नहीं निकले, खटिया से हुआ रेस्क्यू

लोगों ने रस्सी की मदद से दोनों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली. इसके बाद एक खटिया मंगाई गई. उसे रस्सी से बांधकर कुएं में उतारा गया.

सबसे पहले तमन्ना को खटिया पर बैठाकर बाहर निकाला गया. बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. इसके बाद रफीक को भी खटिया के सहारे कुएं से बाहर निकाला गया. राहत की बात यह है कि तमन्ना की हालत अब ठीक बताई जा रही है.

एक बच्ची की जान बचाने के लिए कुएं में कूदे रफीक

इस पूरी घटना में रफीक ने अपनी जान जोखिम में डालकर तमन्ना को बचाया. उनकी बेटी ने मदद के लिए आवाज लगाई थी, लेकिन रफीक ने सिर्फ अपनी बेटी की बात नहीं सुनी, उन्होंने एक दूसरी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए भी पूरी ताकत लगा दी. तमन्ना के परिवार के लिए यह किसी बड़ी राहत से कम नहीं कि बच्ची अब सुरक्षित है. और रफीक के इस कदम ने यह दिखाया कि मुसीबत के वक्त किसी की मदद करने के लिए सबसे पहले इंसान होना जरूरी है, बाकी पहचान बाद में आती हैं.

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