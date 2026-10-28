कॉकपिट में हमले के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, भारतीय पायलट स्मित मछार को UAE ने किया सम्मानित

UAE ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार और फ्लाईदुबई विमान के क्रू को सम्मानित किया है. यह सम्मान 30 सितंबर को विमान में हुई घटना के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया. इस घटना में कैप्टन मछार गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में मदद की. इसके बाद क्रू के सदस्यों और यात्रियों ने हालात संभालने में मदद की.

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UAE के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने क्रू के सदस्यों को फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद II से सम्मानित किया. यह सम्मान मुश्किल समय में हिम्मत दिखाने और यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है. इस घटना के बाद भारत, इजरायल और अमेरिका के नेताओं ने भी कैप्टन मछार की बहादुरी की तारीफ की थी.

दुबई के क्राउन प्रिंस ने दिया सम्मान

यह सम्मान दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने दिया. वह UAE के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं. मंगलवार को UAE के राष्ट्रपति ने दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की मौजूदगी में क्रू के सदस्यों से मुलाकात की.

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UAE के नेताओं ने कहा कि मुश्किल समय में क्रू ने हिम्मत दिखाई और यात्रियों की सुरक्षा के लिए काम किया. उन्होंने विमान को सुरक्षित रखने के लिए किए गए प्रयासों की भी तारीफ की. सम्मान मिलने पर क्रू के सदस्यों ने UAE के राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया.

UAE President confers the First Class Order of Zayed II on the flydubai crew members involved in September’s in-flight incident, in recognition of their courageous efforts to ensure the safety of passengers. The honours were presented by Hamdan bin Mohammed, who commended the crew’s actions and sense of responsibility. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 27, 2026

अस्पताल में कैप्टन से मिलने पहुंचे थे शेख हमदान

इससे पहले 3 अक्टूबर को शेख हमदान अस्पताल में कैप्टन स्मित मछार से मिलने पहुंचे थे. उस समय कैप्टन का इलाज चल रहा था. शेख हमदान ने उनकी बहादुरी और दूसरों की जान बचाने के लिए दिखाई गई जिम्मेदारी की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि कैप्टन मछार ने मुश्किल हालात में हिम्मत दिखाई और इंसानी जिंदगी को अहमियत दी. उन्होंने यह भी कहा कि UAE को कैप्टन मछार पर गर्व है. इस घटना के बाद UAE की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने भी कैप्टन, क्रू और मदद करने वाले यात्रियों की तारीफ की थी.

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भारत, इजरायल और अमेरिका ने भी की तारीफ

कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी की भारत, इजरायल और अमेरिका के नेताओं ने भी तारीफ की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की और उनके साहस की सराहना की. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उनकी तारीफ की. वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने की उनकी कोशिश को सराहा. इजरायल ने भी कैप्टन मछार को बहादुरी के लिए नागरिक सम्मान देने का ऐलान किया है. यह सम्मान उन्हें चोटों से ठीक होने के बाद दिया जाएगा.

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30 सितंबर को फ्लाईदुबई विमान के कॉकपिट में एक गंभीर घटना हुई थी. इस दौरान कैप्टन स्मित मछार घायल हो गए थे. गंभीर चोट लगने के बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में मदद की. इसके बाद विमान के क्रू और यात्रियों ने हालात संभालने में मदद की.

इस घटना के बाद कैप्टन मछार की कई देशों में तारीफ हुई. UAE ने उन्हें और क्रू को सम्मान देकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए उनके प्रयासों को पहचाना है. यह सम्मान उन सभी लोगों के लिए है, जिन्होंने मुश्किल समय में यात्रियों की मदद की और उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए.

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