scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बाराबंकी में देवा मेला का आगाज: DM की पत्नी ने सफेद कबूतर उड़ाकर किया उद्घाटन, 10 दिनों तक चलेगा आयोजन

बाराबंकी में विश्वप्रसिद्ध 10 दिवसीय ऐतिहासिक देवा मेला-2026 का मंगलवार को भव्य शुभारंभ हो गया. सूफी संत हजरत हाजी वारिस अली शाह की रूहानी सरजमीं पर आईएएस रिया केजरीवाल ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया. इस दौरान सफेद कबूतर उड़ाकर अमन और कौमी एकता का संदेश दिया गया.

Advertisement
X
बाराबंकी में देवा मेला का उद्घाटन (Photo- ITG)
बाराबंकी में देवा मेला का उद्घाटन (Photo- ITG)

यूपी के बाराबंकी में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के देवा शरीफ में ऐतिहासिक 10 दिवसीय देवा मेला-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ. परंपरा के मुताबिक, जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की पत्नी आईएएस रिया केजरीवाल ने शेख मोहम्मद हसन गेट पर फीता काटकर और सफेद कबूतर उड़ाकर मेले का औपचारिक उद्घाटन किया. 

यह आयोजन गंगा-जमुनी तहजीब और कौमी एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया. शहनाई की धुन, पीएसी बैंड की प्रस्तुतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए मेले की शुरुआत हुई. जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं.

शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और रंगारंग माहौल

सम्बंधित ख़बरें

Gold Smugglers Arrested by DRI
बाराबंकी टोल प्लाजा पर 2.76 करोड़ के गोल्ड समेत 2 गिरफ्तार, नेपाल से तस्करी
Suspicion of running away from home due to romantic relationship (Photo- ITG)
बाराबंकी: करवाचौथ से पहले 3 बच्चों के बाप संग भागी 5 बच्चों की मां
Video of Barabanki's Kotwal goes viral (Photo- ITG)
कोतवाल साहब की ऐसी मूंछें, रावण भी देखता रह गया!
भक्तों की पिटाई करता दारोगा. (Photo: Screengrabs)
मूर्ति विसर्जन करते भक्तों से बर्बरता, दारोगा ने लात-घूंसों से पीटा- VIDEO
:Father and Son Die After Venomous Snake Bite During Dangerous Snake Fang Breaking Display in Barabanki
दो बोरियों में 2 दर्जन सांप, नाग के दांत तोड़ने का तमाशा पड़ा भारी, फिर...

मेले के पहले दिन शहनाई की मधुर धुनों और पीएसी बैंड की प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया. शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.

बहार सुगम संगीत प्रभाग के छात्र-छात्राओं ने गणेश वंदना और सूफियाना कव्वाली प्रस्तुत की. इसके अलावा शिवराजे म्यूजिकल बैंड ने बॉलीवुड गीतों के मैशअप से दर्शकों का मन मोह लिया और स्कूल की छात्राओं ने ‘महिषासुर मर्दिनी’ गीत पर मनोहारी नृत्य प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरीं.

सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम और अगले दिन का प्लान

Advertisement

जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि मेले में देश के मशहूर कलाकार आएंगे और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. वहीं पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी शामिल है. 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से खेलकूद मैदान में हॉकी प्रतियोगिता और ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. शाम को सुगम संगीत के बाद इंडियन आइडल फेम मोहम्मद दानिश अपनी संगीतमय प्रस्तुति देंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पैरोल खत्म, फिर भी जेल नहीं पहुंचे आसाराम, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत |
    Chana Dal Fara Recipe: पूड़ी-सब्जी से हो गए बोर? 1 कप चना दाल पीसकर करवा चौथ पर बनाए यूपी स्टाइल फरे, नोट करें रेसिपी |
    जीशान सिद्दीकी को बड़ी जिम्मेदारी, सनेत्रा पवार ने बनाया NCP का मुंबई अध्यक्ष |
    ग्रेटर नोएडा के PNB बैंक में करोड़ों की एफडी गायब, कर्मचारियों पर लगा आरोप |
    इस राज्य में 10 हजार महिलाओं की बदलेगी किस्मत! सरकार बांटेगी मुफ्त दुधारू गाय |
    बाराबंकी में देवा मेला का आगाज: DM की पत्नी ने सफेद कबूतर उड़ाकर किया उद्घाटन, 10 दिनों तक चलेगा जलसा |
    टेलर स्विफ्ट के गाने से मशहूर हुआ महल नीलाम, 640 करोड़ रुपये में बिका |
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ का व्रत कल, जानें चांद निकलने का समय, पूजन विधि और कथा |
    Ramayana First Review: 'डांस, म्यूजिक, एक्शन... सब भव्य', लॉस एंजेलिस में 'रामायण' का बजा डंका, पहला रिव्यू आउट |
    छंटनी के बाद मिली नई नौकरी, पहले ही महीने PIP पर कर्मचारी, कहा- समझ नहीं आ रहा क्या करें
    Advertisement