टेलर स्विफ्ट के गाने से मशहूर हुआ महल नीलाम, 640 करोड़ रुपये में बिका

अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित मशहूर ओहेका कैसल (Oheka Castle) एक बार फिर चर्चा में है. शाही अंदाज, आलीशान कमरों और खूबसूरत बगीचों के लिए मशहूर इस ऐतिहासिक महल को नीलामी में 72 मिलियन डॉलर यानी करीब 640 करोड़ रुपये में बेचा गया है. इसके लिए खरीदार को अतिरिक्त प्रीमियम भी देना होगा. यह महल पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट के गाने ‘Blank Space’ के म्यूजिक वीडियो में नजर आ चुका है. इसके अलावा, यहां कई मशहूर हस्तियों के कार्यक्रम और शादियां भी हो चुकी हैं.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस महल को रोनाल्ड ब्राउनिंग और पॉल अल्फलेन ने खरीदा है. दोनों गोल्ड कोस्ट प्रॉपर्टी एंड एस्टेट मैनेजमेंट से जुड़े हैं. मैनहट्टन के डोमिनिक होटल में हुई नीलामी में सात लोगों ने हिस्सा लिया था. खास बात यह है कि साल 2025 में दिवालिया प्रक्रिया के दौरान इस संपत्ति का मूल्यांकन 137 मिलियन डॉलर किया गया था, ऐसे में इसकी नीलामी में लगी बोली उस मूल्यांकन से काफी कम रही.

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कर्ज के बोझ के कारण नीलामी तक पहुंचा महल

ओहेका कैसल लंबे समय तक डेवलपर गैरी मेलियस के स्वामित्व में रहा, उन्होंने दशकों तक इस संपत्ति को संवारने और इसका संचालन करने में समय और पैसा लगाया. हालांकि, वित्तीय परेशानियां बढ़ने के बाद 2025 की गर्मियों में उन्होंने दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया. अदालत से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, महल के होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट कारोबार के पास नकदी की भारी कमी थी, जबकि कर्ज 63.5 मिलियन डॉलर से अधिक हो गया था.

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इस संपत्ति पर कर्ज देने वाली निवेश कंपनी टैकोनिक कैपिटल की भी नीलामी में रुचि थी. कंपनी को अदालत से 61 मिलियन डॉलर तक की क्रेडिट बिड लगाने की अनुमति मिली थी. हालांकि, आखिरकार 72 मिलियन डॉलर की बोली के साथ ब्राउनिंग और अल्फलेन ने महल अपने नाम कर लिया.

95 लग्जरी कॉन्डो बनाने की भी मिली थी मंजूरी

ओहेका कैसल की खासियत सिर्फ इसकी ऐतिहासिक पहचान और आलीशान बनावट नहीं है. इसके परिसर में 95 लग्जरी कॉन्डोमिनियम बनाने की अनुमति भी पहले हासिल की गई थी. साल 2025 के मूल्यांकन में इस विकास संबंधी मंजूरी को भी ध्यान में रखा गया था. अब नए मालिक इस अनुमति का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, यह उनके फैसले और संबंधित नियमों पर निर्भर करेगा.

अमीर कारोबारी ओटो कान ने बनवाया था महल

ओहेका कैसल का निर्माण 20वीं सदी की शुरुआत में मशहूर फाइनेंसर ओटो हरमन कान ने कराया था. इसका नाम उनके नाम के शुरुआती अक्षरों से मिलकर बना है. यह महल उस दौर की याद दिलाता है, जब न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड इलाके में अमीर कारोबारी भव्य हवेलियां बनवाते थे.

टेलर स्विफ्ट के म्यूजिक वीडियो से मिली नई पहचान

ओहेका कैसल को नई पीढ़ी के बीच पहचान दिलाने में टेलर स्विफ्ट के 2014 में आए गाने ‘Blank Space’ के म्यूजिक वीडियो की भी अहम भूमिका रही. इस वीडियो की शूटिंग के दौरान महल के भव्य कमरों और बगीचों का इस्तेमाल किया गया था. इसके अलावा, यहां जेनिफर लोपेज जैसी हस्तियों के फोटोशूट भी हो चुके हैं.

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यह महल शादियों और बड़े आयोजनों के लिए भी मशहूर है., केविन जोनस और डेनियल डेलीसा ने दिसंबर 2009 में यहां शादी की थी. वहीं, एंथनी वीनर और हुमा आबेदीन की शादी भी इसी महल में हुई थी, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने विवाह समारोह संपन्न कराया था.

महल के नए मालिकों के सामने इसकी ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने और कारोबार को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी. अदालत के आदेश के तहत उन्हें मार्च 2028 तक की शादियों और अन्य आयोजनों की बुकिंग का सम्मान करना होगा. यानी मालिक बदलने के बावजूद फिलहाल यहां पहले से तय कार्यक्रम जारी रहेंगे.

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