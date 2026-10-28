scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Ramayana First Review: 'डांस, म्यूजिक, एक्शन... सब भव्य', लॉस एंजेलिस में 'रामायण' का बजा डंका, पहला रिव्यू आउट

लॉस एंजेलिस में हुए एक विशेष प्रीमियर के बाद, रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की 'रामायण' पर पहला रिएक्शन सामने आया हैं. जिसने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है.

Advertisement
X
रामायण का पहला रिव्यू आउट (Photo: Screengrab)
रामायण का पहला रिव्यू आउट (Photo: Screengrab)

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी मचअवेटेड फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. आधिकारिक रिलीज से ठीक पहले अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में इसका पहला ग्लोबल प्रीमियर आयोजित किया गया, जहां फिल्म की स्टारकास्ट- रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश बेहद स्टाइलिश और ग्रैंड अंदाज में रेड कार्पेट पर नजर आए. 

इस बेहद खास स्क्रीनिंग के तुरंत बाद फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ चुका है, जिसने दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता को और बढ़ा दिया है.

लॉस एंजिल्स में ग्रैंड 3D स्क्रीनिंग
लॉस एंजिल्स (कैलिफोर्निया) के मशहूर 'एकेडमी म्यूज़ियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' के 'डेविड गेफेन थिएटर' में फिल्म की 3D स्क्रीनिंग रखी गई थी. यह एक exclusive इवेंट था, जिसमें केवल आमंत्रित लोगों को ही आने की इजाजत थी. इस रेड कार्पेट इवेंट में 'रामायण' की पूरी स्टारकास्ट और क्रू के साथ-साथ कई हॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां, वैश्विक इन्फ्लुएंसर्स और चुनिंदा मीडियाकर्मी शामिल हुए.

पहला आधिकारिक रिएक्शन
फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर जाने-माने एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर और फिल्म समीक्षक 'रामाज स्क्रीन' ने अपना पहला रिएक्शन शेयर किया. उन्होंने लिखा कि 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' सचमुच एक शानदार अनुभव था! फिल्म के विज़ुअल्स, डांस, संगीत और एक्शन सीन्स सब कुछ बहुत ही भव्य और प्रभावशाली हैं. रणबीर कपूर की अदाकारी बेहतरीन रही, वहीं यश का स्क्रीन प्रेजेंस और प्रभाव बेहद जबरदस्त था. यह इस साल के सबसे बेहतरीन सिनेमाई अनुभवों में से एक है- एक एकदम भव्य नजारा.

Advertisement

एम्बार्गो के बीच दर्शकों की शुरुआती रिएक्शन
प्रीमियर खत्म होते ही हॉल से बाहर निकले दर्शकों और समीक्षकों ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करना शुरू कर दिया. हालांकि, एम्बार्गो (मीडिया प्रतिबंध) लागू होने के कारण कोई भी समीक्षक अभी फिल्म का विस्तृत स्पॉइलर या पूरा रिव्यू नहीं दे सकता था, लेकिन इसके बावजूद जो शुरुआती प्रतिक्रियाएं सामने आईं, वे फिल्म के विजुअल और एक्टिंग के मामले में काफी पॉजिटिव संकेत दे रही हैं.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Ramayana First Review: 'डांस, म्यूजिक, एक्शन... सब भव्य', लॉस एंजेलिस में 'रामायण' का बजा डंका, पहला रिव्यू आउट |
    छंटनी के बाद मिली नई नौकरी, पहले ही महीने PIP पर कर्मचारी, कहा- समझ नहीं आ रहा क्या करें |
    'पुलिस शव ले गई, पोस्टमार्टम के लिए साइन करने का बना रही दबाव', पंजाब पुलिस पर दलजीत के परिजनों का आरोप |
    'कहां है रे गुंजन, ले जो मिठइया', जीत तय देख नीरज कुमार ने ली अनंत सिंह की चुटकी- VIDEO |
    6 गेंदों में 4 विकेट... मिचेल स्टार्क की आंधी में उड़ा साउथ अफ्रीका, शेन वॉर्न का रिकॉर्ड ध्वस्त |
    'पार्टी माल‍िक है', नीरज कुमार की जीत पर खुलकर बोले अनंत स‍िंह, देखें |
    विशाखापट्टनम से काकीनाडा तक चक्रवात तूफान अर्नब का कहर |
    Agra MLC Result: आगरा में BJP के 'गुरु जी' फिर जीते, सपा के शशांक यादव को हराकर पहुंचे विधान परिषद |
    'भाजपाई वोट से नहीं खोट से जीतते हैं', UP MLC Election Result पर बोले अखिलेश यादव; गोरखपुर में संजयन त्रिपाठी की हार पर कही ये बात |
    हिंदू-सिख गायब, हिजाबी महिलाओं को जगह नहीं? पाकिस्तानी ड्रामा शोज में नहीं दिखता असली कल्चर!
    Advertisement