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गुरुग्राम में दिवाली की रात गैंगस्टर अशोक राठी गैंग के गुर्गे की हत्या, 15-16 गोलियां मारीं

दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सिधरावली गांव में दिवाली की रात दीपक की स्विफ्ट कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई., उसे 15-16 गोलियां मारी गईं. गैंगवार की आशंका से जांच जारी है.

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स्विफ्ट कार में सवार दीपक पर बरसाईं 15 से ज्यादा गोलियां.(Photo:ITG)
स्विफ्ट कार में सवार दीपक पर बरसाईं 15 से ज्यादा गोलियां.(Photo:ITG)

हरियाणा के गुरुग्राम में दिवाली की देर रात पटाखों के शोर के बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई. सिधरावली गांव के पास नेशनल हाईवे-48 के नजदीक अज्ञात हमलावरों ने स्विफ्ट कार में सवार दीपक की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, दीपक को करीब 15 से 16 गोलियां मारी गईं. शुरुआती जांच में हत्या को गैंगवार और पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है.

बिलासपुर थाना प्रभारी सुनील कुमार के मुताबिक, दीपक रात करीब 12 बजे अपने घर से सफेद रंग की स्विफ्ट कार में निकला था. वह जैसे ही नेशनल हाईवे-48 के नजदीक पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसकी कार को निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

हमले में दीपक की मौके पर ही मौत हो गई. कार पर गोलियों के कई निशान मिले हैं. थाना प्रभारी के अनुसार, दीपक को करीब 15 से 16 गोलियां लगी थीं.

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फोन करके बुलाने की आशंका 

मृतक के परिजनों के मुताबिक, गांव के ही किसी व्यक्ति ने दीपक को फोन करके बुलाया था. इसके बाद वह रात करीब 12 बजे अपनी कार से घर से निकला. रास्ते में हमलावरों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और फायरिंग कर दी.

परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें सुबह वारदात की जानकारी दी. दिवाली के दिन परिवार के सदस्य की हत्या से घर में मातम पसरा है.

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अशोक राठी गैंग से जुड़ाव की बात आई सामने

परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक, दीपक का संबंध कुख्यात गैंगस्टर अशोक राठी गैंग से था. बताया गया है कि उसके खिलाफ कई थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. इनमें अशोक राठी की पत्नी की हत्या का मामला भी शामिल बताया जा रहा है.

पुलिस फिलहाल हत्या के पीछे गैंगवार, पुरानी रंजिश या किसी अन्य वजह की जांच कर रही है. हालांकि, वारदात के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

वारदात की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि दीपक को फोन किसने किया था और हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए किस तरह रेकी की थी. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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