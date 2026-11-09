Kal Ka Rashifal 10 November 2026: शनि की इन 2 राशियों कल बंपर लाभ, जानें आपके लिए कैसा रहेगा दिन

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रह सकता है. कार्यक्षेत्र और व्यापार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. व्यक्तिगत कार्य कुछ प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा. आप निजी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे और अपने लक्ष्यों को सूझबूझ के साथ साधने की कोशिश करेंगे. स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी.

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आज बातचीत के दौरान विनम्रता और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा. दूसरों की गलतियों को माफ करने का भाव रखें. किसी दबाव में आकर काम करने से बचें. आर्थिक लेनदेन में धैर्य दिखाएं और धोखेबाज लोगों की बातों में न आएं. सभी के प्रति सकारात्मक व्यवहार बनाए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 1 और 10

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. उन्हें घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए आज घर-परिवार में शुभता बढ़ने के संकेत हैं. संबंधों में घनिष्ठता आएगी और अपनों के साथ भावनात्मक संवाद बेहतर होगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास मजबूत रहेगा. साझा कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. आप अपनी भावनात्मक मजबूती से आसपास के वातावरण को बेहतर बनाए रखने में सफल रहेंगे.

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कार्यक्षेत्र में अपेक्षित स्थिति बनी रहेगी. पेशेवर चर्चाओं में प्रमुखता से हिस्सा लेंगे. मित्रों और सहकर्मियों के साथ विश्वास बनाए रखेंगे. प्रबंधन से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे और लाभ का प्रतिशत अच्छा रह सकता है. लेनदेन में स्पष्टता रखें और अपने वादे पूरे करें. रिश्तों में बड़प्पन दिखाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शुभ अंक: 4, 6 और 10

शुभ रंग: क्रीम

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान करें और अपने वादे तथा वचन निभाएं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी और सेवा क्षेत्र से जुड़े कामों में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर है. आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर देंगे. सहकर्मियों का समर्थन मिलेगा और आपसी समन्वय से काम करने में सफल रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और कार्य प्रबंधन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे.

हालांकि, परिस्थितियां पूरी तरह एक जैसी नहीं रहेंगी. कुछ व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. ऐसे में अति उत्साह में कोई फैसला लेने से बचें. लेनदेन में स्पष्टता रखें और जोखिम वाले कार्यों से दूरी बनाएं. पेशेवर लोगों का सहयोग मिलेगा. मेहनत और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने से कामकाज में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 4, 5 और 10

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शुभ रंग: हल्का भूरा

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान करें. किसी भी मामले में तार्किक सोच बनाए रखें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को आज कामकाज में निरंतरता बनाए रखनी होगी. अनुशासन और नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे. आत्मनियंत्रण और आज्ञा का पालन आपकी कार्यशैली को बेहतर बनाएगा. मनोरंजक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. मित्रों के साथ मुलाकात और बातचीत के अवसर भी बन सकते हैं.

आप अपने साहस और सक्रियता से जरूरी काम पूरे करने की कोशिश करेंगे. आर्थिक पक्ष संतुलित बना रहेगा. अनुभवी लोगों का साथ और वरिष्ठों का मार्गदर्शन मिलेगा. सभी के सहयोग से कामकाज को उचित गति देने में सफल रहेंगे. पेशेवर मामलों में आकर्षक प्रस्ताव मिलने के संकेत हैं. विनम्रता और विवेक के साथ फैसले लेना बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2, 4 और 10

शुभ रंग: मूनलाइट

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान करें और अपने व्यवहार में स्पष्टता बढ़ाएं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में सक्रियता और साहस बढ़ा हुआ रहेगा. प्रबंधन से जुड़े मामलों में आपकी भागीदारी मजबूत होगी. महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे और पेशेवर प्रयासों को मजबूती देंगे. आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने के संकेत हैं. कामकाजी लोगों का सहयोग मिलेगा.

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हालांकि, घर-परिवार के मामलों में जल्दबाजी करने से बचना होगा. पूर्वाग्रह और भ्रम की स्थिति में असहजता महसूस हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताएं और स्वार्थ की भावना से दूर रहें. कामकाज में सकारात्मकता बनाए रखें. बड़प्पन और समझदारी से परिस्थितियों को संभालना आपके लिए बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 1, 4 और 10

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. व्यवहार में बड़प्पन बनाए रखें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सामाजिक और वाणिज्यिक मामलों में अच्छा रह सकता है. आप व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे. सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ेगी और संपर्क का दायरा विस्तृत होगा. समकक्ष लोगों के साथ भाईचारा और आपसी सहयोग बढ़ेगा. साख और सम्मान में वृद्धि होने के संकेत हैं.

आप अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. स्वजनों से मुलाकात के अवसर बनेंगे और संवाद में सफलता मिलेगी. विभिन्न कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सभी को साथ लेकर चलने की आपकी कोशिश सफल हो सकती है. हालांकि, कुछ मामलों में उचित समय का इंतजार करना भी जरूरी होगा. संस्कार और सभ्यता को महत्व देंगे.

शुभ अंक: 1, 4, 5 और 10

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान करें और कामकाज में सक्रियता बनाए रखें.

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए आज घर-परिवार में सुख और खुशियां बढ़ने के संकेत हैं. आसपास उत्सव जैसा माहौल रह सकता है. आप सक्रियता के साथ अपने काम पूरे करेंगे. करीबी लोगों की मदद करने का भाव बढ़ेगा. परिवार के बड़े सदस्यों का आदर करेंगे और सभी के प्रति सम्मान बनाए रखेंगे.

व्यक्तिगत मामलों में सुखद परिणाम मिल सकते हैं. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और अपने लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखेंगे. पेशेवर लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा और करीबियों के साथ मुलाकात के अवसर बनेंगे. व्यक्तिगत कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. विनम्रता और विवेक से रिश्तों को मजबूत बनाए रखें.

शुभ अंक: 4, 6 और 10

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान करें और जरूरी कामों में पहल बढ़ाएं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के मन में आज कुछ नया करने का विचार बना रहेगा. व्यापार में साख और सम्मान बढ़ने के संकेत हैं. आप पेशेवर भरोसे पर खरे उतरेंगे और सभी के साथ बेहतर सामंजस्य बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में अनुकूलता रहेगी. अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे.

करीबी लोगों का सहयोग मिलेगा और सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठा पाएंगे. जरूरी कार्यों पर फोकस बढ़ेगा. परिवार के बड़े सदस्यों का आदर-सम्मान बनाए रखेंगे. रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है. अपनों के साथ सुखद समय बिताने और खुशियां साझा करने के अवसर मिलेंगे. दिन में हर्ष और आनंद के पल बन सकते हैं.

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शुभ अंक: 1 और 10

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. अपनी सोच में नवीनता लाएं.

धनु राशि

धनु राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. अपने बजट के अनुसार काम करें और लेनदेन पर नियंत्रण बनाए रखें. विभिन्न कार्यों को सावधानी के साथ आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा. खर्च और निवेश से जुड़े मामलों में गतिविधियां बढ़ सकती हैं. विदेशी कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी.

रिश्तों में संपर्क और संवाद बेहतर होगा. आप विवेक और बड़प्पन के साथ परिस्थितियों को संभालेंगे. न्यायिक मामलों में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है. यात्रा की संभावना भी बन सकती है. अपने लक्ष्यों को साधने में सफल रहेंगे और सभी के साथ समन्वय बनाए रखेंगे. किसी भी मामले में जिद करने से बचें.

शुभ अंक: 1, 3 और 10

शुभ रंग: लाल सेब जैसा लाल

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. कामकाज में निरंतरता बनाए रखें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और कारोबार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. आर्थिक मामलों से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ेगी और लाभ का प्रतिशत बेहतर हो सकता है. महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी. मित्रों और समकक्षों का सहयोग मिलेगा. प्रबंधन से जुड़े मामलों में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

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आप अपने प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे और बहुमुखी प्रतिभा को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. जिम्मेदार लोगों का सहयोग मिलेगा. आप लोगों का भरोसा जीतने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो सकते हैं. कामकाज में सहकार और तेजी बनाए रखें.

शुभ अंक: 4, 10 और 10

शुभ रंग: गुड़ जैसा भूरा

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान करें और कार्यक्षेत्र में तेजी बनाए रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक और पेशेवर मामलों में अनुकूल रह सकता है. प्रभावशाली प्रदर्शन से लाभ के नए अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता बनी रहेगी और सकारात्मकता में वृद्धि होगी. प्रबंधन से जुड़े काम सहजता से आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठ लोगों से मुलाकात और बातचीत के अवसर बन सकते हैं.

आर्थिक मामले आपके पक्ष में बनेंगे. रचनात्मक सोच के साथ काम करेंगे और सफलता हासिल करने पर जोर देंगे. बड़े-बुजुर्गों का साथ और समर्थन मिलेगा. आपकी नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी. विभिन्न कार्यों में सहयोग प्राप्त होगा. शुभ कार्यों को बढ़ावा देंगे. उद्योग और व्यापार से जुड़े मामलों में अच्छी स्थिति बनी रह सकती है.

शुभ अंक: 4, 10 और 10

शुभ रंग: गहरा भूरा

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान करें और अपने पराक्रम को बनाए रखें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आज भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. आपके कामकाज की राह आसान हो सकती है और लाभ की स्थिति बेहतर बनी रहेगी. परिवार, मित्रों और सहयोगियों का समर्थन प्राप्त होगा. मनचाही परिस्थितियां बनने से आपका मनोबल ऊंचा रहेगा. बातचीत और चर्चा के दौरान उत्साह दिखाएंगे.

आप अपनी सूझबूझ और सहयोग की भावना से लाभ की स्थिति को बेहतर बनाएंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ सकता है. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. अनुभवी लोगों से सीख और सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बना रहेगा. नीति और नियमों का पालन करेंगे. कामकाज साधारण से अच्छा रह सकता है. जनकल्याण से जुड़े कार्यों में भी भागीदारी बढ़ेगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 10

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. लाल वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. धार्मिक कथा सुनें.

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