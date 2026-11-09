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'हैप्पी दिवाली जी...' कहकर भाई-बहन से जबरन छीना गिफ्ट, नहीं देने पर रोकी कार; गुरुग्राम में होमगार्ड पर FIR

Gurugram Home Guard video: गुरुग्राम के साइबर हब के पास चेकिंग के दौरान होमगार्ड पर भाई-बहन से दिवाली गिफ्ट हैंपर जबरन लेने का आरोप है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्सटॉर्शन की FIR दर्ज की.

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गुरुग्राम साइबर हब के पास होमगार्ड की वसूली का आरोप.(Photo:Screengrab)
गुरुग्राम साइबर हब के पास होमगार्ड की वसूली का आरोप.(Photo:Screengrab)

गुरुग्राम के पॉश इलाके साइबर हब के पास चेकिंग के नाम पर खाकी की दबंगई और वसूली का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. चेकिंग पॉइंट पर तैनात एक होमगार्ड जवान ने सड़क से गुजर रही एक कार को रुकवाया और ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक को 'हैप्पी दिवाली' कहकर खुलेआम दिवाली गिफ्ट की मांग कर दी.

युवक ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा कि वह अपनी सगी बहन के साथ त्योहार मनाने घर जा रहा है और उसके पास देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन वर्दीधारी अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने गाड़ी को आगे बढ़ने का रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया.

काफी देर तक मिन्नतों और बहस के बावजूद जब होमगार्ड बिना गिफ्ट लिए हटने को तैयार नहीं हुआ, तो लाचार होकर कार में बैठी युवक की बहन को बीच-बचाव करना पड़ा. मजबूरी में बहन ने कार की पिछली सीट पर रखा अपना फेस्टिव गिफ्ट हैंपर उठाया और जवान के हाथों में थमा दिया.

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गिफ्ट हैंपर हाथ में आते ही जवान ने कार को आगे जाने दिया. कार सवार भाई-बहन ने इस पूरी शर्मनाक हरकत का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

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वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही लोगों में भारी आक्रोश फैल गया और यूजर्स ने इसे खाकी व पद के दुरुपयोग से की गई खुली रंगदारी करार देते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े किए.

मामले के तूल पकड़ते ही गुरुग्राम पुलिस ने आधिकारिक तौर पर वीडियो की पुष्टि करते हुए साफ किया कि आरोपित व्यक्ति पुलिस का नियमित कर्मचारी नहीं बल्कि एक होमगार्ड जवान है.

पुलिस विभाग ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपित होमगार्ड के खिलाफ एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली) की धाराओं में FIR दर्ज कर ली है और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है, हालांकि अभी उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है.

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