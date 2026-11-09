Homemade Hair Growth Oil: सर्दियों में बालों का टूटना-झड़ना होगा कम! घर पर इन 5 चीजों से बनाएं हेयर ग्रोथ ऑयल

Homemade Hair Growth Oil: सर्दियों में ठंडी हवा और ड्राईनेस का असर सिर्फ स्किन पर ही नहीं, बल्कि बालों पर भी पड़ता है. इस मौसम में बाल रूखे, बेजान और कमजोर होने लगते हैं. कई लोगों को बालों में ज्यादा उलझन, दोमुंहे बाल और हेयर फॉल की समस्या भी परेशान करती है. ऐसे में बालों की सही देखभाल करना जरूरी हो जाता है.

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अगर आप भी सर्दियों में बालों को मुलायम, मजबूत और हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो घर पर देसी चीजों से हेयर ऑयल तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. नारियल तेल, आंवला, मेथी दाना, करी पत्ता और कलौंजी जैसी चीजों से आसानी से यह तेल बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं सर्दियों में बालों की ग्रोथ के लिए घर पर हेयर ऑयल कैसे बनाएं.

घर पर हेयर ऑयल बनाने के लिए क्या चाहिए?

1 कप नारियल तेल

2 बड़े चम्मच अरंडी का तेल

2 बड़े चम्मच सूखा आंवला

1 बड़ा चम्मच मेथी दाना

10-12 करी पत्ते

1 छोटी चम्मच कलौंजी

कैसे बनाएं सर्दियों के लिए खास हेयर ऑयल?

सबसे पहले एक पैन में नारियल तेल डालकर धीमी आंच पर गर्म करें. अब मेथी दाना और कलौंजी को हल्का कूट लें और तेल में डाल दें. इसके बाद इसमें सूखा आंवला और करी पत्ते मिलाएं.

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सभी चीजों को धीमी आंच पर लगभग 10 से 15 मिनट तक पकने दें. ध्यान रखें कि तेल ज्यादा गर्म न हो और न ही इसमें मौजूद चीजें जलें. जब करी पत्ते कुरकुरे हो जाएं तो गैस बंद कर दें.

अब तेल को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इसे साफ सूती कपड़े या छलनी से छान लें. आखिर में इसमें अरंडी का तेल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें. तैयार तेल को साफ और सूखी कांच की बोतल में भरकर रख लें.

बालों में कैसे लगाएं यह तेल?

इस तेल को लगाने से पहले हल्का गुनगुना कर लें. इसके लिए तेल को सीधे गर्म करने के बजाय गर्म पानी से भरे बर्तन में इसकी कटोरी रख दें. अब बालों की मांग निकालकर उंगलियों की मदद से धीरे-धीरे स्कैल्प पर तेल लगाएं.

इसके बाद बालों की लंबाई और खासकर नीचे के हिस्सों पर भी थोड़ा तेल लगाएं. करीब 30 से 60 मिनट तक इसे बालों में लगा रहने दें. फिर माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. बेहतर देखभाल के लिए हफ्ते में 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

बालों के लिए क्यों फायदेमंद हैं ये देसी चीजें?

नारियल तेल: नारियल तेल बालों में नमी बनाए रखने और बालों से प्रोटीन का नुकसान कम करने में मदद कर सकता है. इससे बाल कम रूखे और बेहतर महसूस होते हैं.

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आंवला: आंवले का इस्तेमाल लंबे समय से बालों की देखभाल में किया जाता रहा है. इसमें मौजूद पोषक तत्व बालों और स्कैल्प की देखभाल में मदद कर सकते हैं.

मेथी दाना: मेथी दाने का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से बालों की देखभाल के लिए किया जाता है. यह तेल में मिलकर बालों को कंडीशन करने में मदद कर सकता है.

करी पत्ता: करी पत्ते को भी देसी हेयर केयर का हिस्सा माना जाता है. इसे तेल में मिलाकर लगाने से बालों को कंडीशनिंग मिल सकती है.

कलौंजी: कलौंजी का इस्तेमाल भी पारंपरिक हेयर केयर में किया जाता है. हालांकि, इससे बाल तेजी से बढ़ते हैं, इसका पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है.

इन बातों का रखें ध्यान

यह तेल बालों का रूखापन और फ्रिजीनेस कम करने में मदद कर सकता है लेकिन इससे बाल तेजी से बढ़ने की गारंटी नहीं है. बालों की ग्रोथ पर खानपान, पोषण, हार्मोन और जेनेटिक्स का भी असर पड़ता है.

तेल लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, क्योंकि नेचुरल चीजों से भी कुछ लोगों को एलर्जी या खुजली हो सकती है. अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या सिर में खाली पैच दिख रहे हैं तो घरेलू उपायों के बजाय त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें. तेल बनाते समय पानी का इस्तेमाल न करें और इसे साफ, सूखी बोतल में रखें. बदबू या रंग में बदलाव दिखने पर इसका इस्तेमाल न करें.

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