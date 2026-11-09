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Kareena Kapoor Look: दिवाली पर करीना ने पहना कुरान की आयत लिखा पन्ना, दिखी 200 साल पुरानी पटौदी रियासत की झलक

दिवाली के मौके पर करीना कपूर ने सिल्वर काफ्तान और पगड़ी के साथ भोपाल के शाही खानदानी गहनों को पहना. इससे पहले सैफ अली खान को भी उसी खानदानी कलगी को पहने हुए देखा गया है.

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करीना कपूर का शाही अंदाज (Photo: Instagram/@kareenakapoorkhan)
करीना कपूर का शाही अंदाज (Photo: Instagram/@kareenakapoorkhan)

दिवाली के मौके पर बॉलीवुड की बेगम यानी करीना कपूर खान ने अपने फैशन से एक बार फिर महफिल लूट ली है. इस बार उनका अंदाज किसी आम डीवा से हटकर पूरी तरह शाही और नवाबों के जमाने का नजर आया. डिज़ाइनर पुनीत बलाना के तैयार किए गए खूबसूरत शैंपेन-बेज कफ्तान और मैचिंग पगड़ी में सजी करीना किसी महारानी से कम नहीं लग रही थीं. 

उनके इस पूरे पहनावे में आधुनिक डिजाइन के साथ-साथ दो सदियों पुराना इतिहास और शाही विरासत साफ झलक रही थी, जिसने उनके इस फेस्टिव लुक को वाकई बेहद खास और यादगार बना दिया.

200 साल पुरानी 'कलगी' 
करीना के इस लुक की सबसे बड़ी खासियत उनकी खानदानी जूलरी रही, जो सीधे सैफ अली खान के परिवार की विरासत से जुड़ी है. उन्होंने अपने सिर पर सजी पगड़ी के साथ 200 साल पुरानी एक ऐतिहासिक 'कलगी' लगाई थी, जो कभी भोपाल के नवाब की हुआ करती थी. इसके अलावा उन्होंने भोपाल की बेगम का बेहद बेशकीमती 30 कैरेट का पन्ने (एमराल्ड) का हार पहना. इस खास पन्ने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस पर पवित्र कुरान की आयत 'आयत-उल-कुर्सी' खुदी हुई है.

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बता दें कि सैफ की दादी साजिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी नवाब की बेटी थीं, और यह निशानियां उसी शाही खानदान से ताल्लुक रखती हैं. इससे पहले साल 2016 में खुद सैफ अली खान भी एक फोटोशूट के दौरान इसी खानदानी कलगी को पहन चुके हैं.

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चांदी की बारीक कढ़ाई वाला खूबसूरत कफ्तान
करीना के पहनावे की बात करें तो डिजाइनर पुनीत बलाना द्वारा तैयार किया गया यह फर्श तक लंबा कफ्तान 'शैंपेन-बेज' शेड में था. इस पर शुद्ध और असली चांदी से बहुत ही बारीक और नजाकत भरी कढ़ाई की गई थी. कफ्तान की नेकलाइन, आस्तीनों और पूरे कपड़े पर बहुत सुंदर ज्यामितीय (जियोमेट्रिक) पैटर्न उकेरे गए थे, जिन पर हुई छोटी-छोटी सजावट से पूरे लिबास में एक हल्की सी चमक आ रही थी.

कफ्तान की बनावट इतनी ढीली-ढाली और आरामदायक थी कि इतनी भारी चांदी की कढ़ाई होने के बावजूद यह जरा भी भड़कीला या भारी नहीं लग रहा था. सिर पर सलीके से बांधी गई पगड़ी ने इस पूरे पहनावे को एक परफेक्ट और यूनिक रॉयल टच दिया.

सटल मेकअप और परफेक्ट स्टाइलिंग का जादू
इस पूरे गॉर्जियस लुक को रिया कपूर ने स्टाइल किया था, जिसमें आधुनिक फैशन और पुरानी परंपराओं का बेहतरीन संगम देखने को मिला. अपने इस शाही लिबास के साथ करीना ने मेकअप बहुत ही हल्का और सधा हुआ रखा था. चेहरे पर एक वार्म ब्रॉन्ज बेस, आंखों पर लाइट टच और होंठों पर न्यूड शेड की लिपस्टिक उनके रूप में चार चांद लगा रही थी. 

उनके लंबे, गहरे खुले बाल कंधों पर बिखरे हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे. पन्ने के उस ऐतिहासिक हार और कई परतों वाली पारंपरिक ज्वेलरी ने इस हल्के रंग के कफ्तान के साथ मिलकर लुक में रंगों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

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