पाकिस्तान सेना ने 18 नवंबर 2026 को फतह-3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया. इस परीक्षण में मिसाइल ने आधुनिक नेविगेशन और प्रोपल्शन सिस्टम का प्रदर्शन किया, जिससे यह सटीक और लंबी दूरी तक निशाना साधने में सक्षम बताई जा रही है. परीक्षण को आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के कमांडर, वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने देखा.

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फतह-3 एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. सुपरसोनिक का मतलब है कि यह आवाज की गति से तेज उड़ती है. क्रूज मिसाइल जमीन या समुद्र से दागी जा सकती है और लक्ष्य तक पहुंचने तक अपनी उड़ान खुद नियंत्रित करती है. सेना के अनुसार इसमें उन्नत नेविगेशन सिस्टम है, जिससे सटीकता बढ़ती है.

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यह परीक्षण रॉकेट फोर्स की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने और पारंपरिक प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने की दिशा में कदम माना जा रहा है. पाकिस्तान अपनी सैन्य आधुनिकीकरण प्रक्रिया जारी रखे हुए है और ऐसे परीक्षण उसी का हिस्सा हैं. इस तरह के परीक्षण से सेना को ज्यादा विकल्प मिलते हैं.

लंबी दूरी और सटीकता वाली मिसाइलें युद्ध की स्थिति में लचीलापन बढ़ाती हैं. पाकिस्तान सरकार और सैन्य नेतृत्व ने इसे वैज्ञानिकों व इंजीनियरों की सफलता बताया है. क्षेत्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखें तो पड़ोसी देशों में ऐसे विकास पर नजर रखी जाती है.

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आधिकारिक बयान में इसे रक्षात्मक क्षमता बढ़ाने वाला कदम बताया गया है. आम नागरिक के लिए समझना आसान है कि आधुनिक मिसाइलें किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होती हैं और उनके परीक्षण से सैन्य तैयारियों का अंदाजा लगता है.

Pakistan ARFC successfully tests the Fatah-3 Supersonic Cruise Missile. The 90° angle is insane 🔥🔥 #ARFC #PAKARMY @OfficialDGISPR https://t.co/MwM1DGsYrz — 𝙋ak 𝘿efender (@aunni_512) November 18, 2026

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पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों से अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है. फतह सीरीज की मिसाइलें इसी दिशा में आती हैं. सफल परीक्षण से वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ता है और सेना को भरोसा मिलता है कि नई तकनीक काम कर रही है. आने वाले समय में और परीक्षण हो सकते हैं ताकि सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके. फिलहाल यह उपलब्धि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता में एक नया अध्याय जोड़ती हुई दिखाई दे रही है.

फतह-3 का सफल परीक्षण पाकिस्तान सेना के लिए महत्वपूर्ण घटना है. इससे रॉकेट फोर्स की क्षमता मजबूत होने का दावा किया जा रहा है. आम भाषा में कहें तो देश अपनी रक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है और यह परीक्षण उसी का नतीजा है.

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