बांग्लादेश के सिलहट में अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार कर बांग्लादेश की सीमा में घुसने वाले कॉस्टेबल को एक 'फ्लैग मीटिंग' के बाद भारत को वापस सौंप दिया गया है. यह घटना 17 नवंबर को हुई थी, जब बताया जाता है कि यह जवान अपनी सर्विस राइफल के साथ सिलहट जिले के बिचानाकांडी सीमा क्षेत्र में लगभग 200 गज अंदर बांग्लादेशी इलाके में चला गया था.

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इस जवान का नाम कॉन्स्टेबल जेसी योगी है. बांग्लादेश से वापस आने के बाद इस जवान ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है. इस जवान ने कहा- उन लड़कों को मैंने दो बार समझाया. तीन बार समझाया. उसके बाद हमें चैलेंज करने लगे कि क्या कर लोगे. फिर मैं क्या करता. मैं अकेले था.

इस जवान ने कहा कि जब कई बार चेतावनी देने के बावजूद वे नहीं रुके, तो वे सीमा के पास एक दुकान पर गए और एक युवक को फटकार लगाई. उनका दावा है कि उसी समय बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया.

रिपोर्टों के अनुसार इलाके में नियमित गश्त कर रहे 48वीं BGB बटालियन के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया.

इस घटना के बाद मामले को सुलझाने के लिए BSF और BGB के अधिकारियों के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई. अधिकारियों ने बताया कि बाद में जवान और उसकी सर्विस राइफल दोनों को BSF को सौंप दिया गया.

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5 घंटे के बाद लौटा जवान

'प्रोथोम आलो' की रिपोर्ट के अनुसार बीएसएफ जवान को मंगलवार दोपहर 12:30 बजे गिरफ्तार किया गया था. फिर शाम तक उसे वापस भारतीय सेना को सौंप दिया गया. यानी कुल मिलाकर भारतीय जवान 5 घंटे के भीतर सम्मान के साथ लौट आया.

बीएसएफ सूत्रों के अनुसार जवान को भारत वापस लाए जाने के बाद चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया है. बीएसएफ ने जवान की गिरफ्तारी या उसे सौंपे जाने पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है.

यह घटना मेघालय के जोवाई इलाके में हुई जो बांग्लादेश के सिलहट जिले के सामने है. अधिकारियों के अनुसार इस इलाके में कोई बाड़ नहीं लगी है और दोनों तरफ के पर्यटक अक्सर यहां आते-जाते रहते हैं.

इससे पहले BSF अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो का संज्ञान लिया है, जिनमें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के दो जवान और कुछ स्थानीय लोग एक भारतीय जवान के साथ दिखाई दे रहे हैं, उस भारतीय जवान के पास एक वॉकी-टॉकी सेट था, और उसके शरीर पर एक INSAS राइफल तथा एक पंप-एक्शन गन लटकी हुई थी.

वीडियो में देखा गया कि BGB के जवान एक स्थानीय व्यक्ति की मोटरसाइकिल पर उस भारतीय जवान को अपने साथ ले जा रहे थे.

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यह बल देश के पूर्वी हिस्से में 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) की सुरक्षा करता है.



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