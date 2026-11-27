अलीगढ़ के लोटस गार्डन गेस्ट हाउस में बेहद भावुक कर देने वाला नजारा दिखा. यहां 24 नवंबर को CRPF के शहीद जवान ओमप्रकाश की दूसरे नंबर की बेटी विनीता की शादी थी. हाथरस से बारात आई थी. इस खास मौके पर CRPF की 104वीं बटालियन के कमांडेंट, सहायक सेनानायक समेत कई अधिकारी और जवान समारोह में शामिल होने पहुंचे.

और पढ़ें

ओमप्रकाश अलीगढ़ के सारसौल के रहने वाले थे और CRPF की 154वीं बटालियन में तैनात थे. 10 नवंबर 2010 को जम्मू-कश्मीर के बारामूला में ड्यूटी के दौरान वह देश के लिए शहीद हो गए थे. उनके परिवार में चार बेटियां और एक बेटा है। उनके जाने के बाद परिवार ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन CRPF ने परिवार से अपना रिश्ता बनाए रखा.

दुल्हन की चादर उठाकर स्टेज तक ले गए जवान

शादी में सबसे भावुक पल तब आया, जब दुल्हन को उसके भाई चादर पर उठाकर स्टेज तक ले जाते हैं। इस रस्म में CRPF के जवान आगे आए और विनीता को अपने कंधों पर उठाकर स्टेज तक पहुंचाया. उन्होंने भाई की जिम्मेदारी निभाते हुए परिवार को यह एहसास कराया कि वे इस खुशी में अकेले नहीं हैं.

कमांडेंट और दूसरे अधिकारी करीब साढ़े तीन से चार घंटे तक शादी में मौजूद रहे. रात करीब 11 बजे के बाद हुई जयमाला की रस्म में भी जवान शामिल हुए. उन्होंने वर-वधू को उपहार दिए और उनके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दीं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिवंगत सैनिक की बेटी की शादी में उमड़ी फौज! 16 जाट रेजिमेंट ने ऐसे निभाया परिवार का फर्ज

'हमारे लिए गर्व और भावुकता का पल'

शहीद ओमप्रकाश के बेटे चेतन ने CRPF के अधिकारियों और जवानों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि पिता की शहादत के 16 साल बाद भी जिस तरह CRPF उनके परिवार के साथ खड़ी है, वह उनके लिए गर्व और भावुकता का पल है. विनीता की शादी में जवानों की मौजूदगी एक औपचारिकता हीं थी. उन्होंने परिवार के साथ खड़े होकर उस रिश्ते को फिर मजबूत किया, जो ओमप्रकाश की शहादत के बाद भी खत्म नहीं हुआ.

---- समाप्त ----