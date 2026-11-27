समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP के आने से पॉलिटिकल पॉल्यूशन बढ़ा है, जिसका सफाया करने के लिए हम सब एकजुट होकर काम करेंगे. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शुरुआती दौर में हमारा खेल हॉकी था, लेकिन मुख्यमंत्री का पसंदीदा खेल बुलडोजर है.

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अखिलेश यादव ने कहा उनकी पार्टी इसी सोच के साथ काम करती है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाएं हों. उनके अनुसार, पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स भी इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए. स्वस्थ दिमाग होने से ही समाज और देश आगे बढ़ेगा. उन्होंने शहरों के सुनियोजित तरीके से प्रगतिशील होने और विकास करने की जरूरत पर जोर दिया.

उन्होंने बताया कि जिन्हें सत्ता में बैठकर जनता की सेवा करनी थी, वे सत्ता में बैठकर लोगों को डरा रहे हैं. अखिलेश ने कहा कि कोई कल्पना कर सकता है कि बुल्डोजर से किसी की जान जाए, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स में मुकदमा दर्ज हो जाए. मुख्यमंत्री खुद बैठ कर मुकदमा दर्ज कराए.

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अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि अब वे जान गए हैं कि जनता उनके साथ नहीं है. अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, उनके पास पैसा तो है ही, इसलिए वे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने में लगे हैं.

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उन्होंने कहा कि सीएम कह रहे हैं 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया. कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन के अधिकारी कह रहे थे कि ढाई करोड़ वोटर गायब हैं. झूठ कौन बोल रहा है?

इस बीच, अखिलेश यादव ने परिसीमन को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि परिसीमन बीजेपी की राजनीति की सबसे बड़ी भूल साबित होगा.

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