तमिलनाडु के पूर्व मंत्री केएन नेहरू के करीबी सहयोगी कवी प्रसाद को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई 1020 करोड़ रुपये के टेंडर में गड़बड़ी के मामले में की गई है.

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यह मामला 2021 से 2025 के बीच नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग में जारी किए गए टेंडरों से जुड़ा है. आरोप है कि कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर पहले से तय किए गए थे और इसके बदले अवैध तरीके से पैसे लिए गए.

कवी प्रसाद को समन के बाद गुरुवार को चेन्नई में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के अधिकारियों के सामने पेश होना था. पेश होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

लंदन जाने से पहले एयरपोर्ट पर रोका गया था

सितंबर 2026 में कवी प्रसाद को चेन्नई एयरपोर्ट पर उस समय रोका गया था, जब वह लंदन जाने की कोशिश कर रहे थे. उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी था. इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था. पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था और जांच जारी रही. जांच एजेंसी ने 4 सितंबर 2026 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दिसंबर 2025 में सौंपे गए 258 पन्नों के दस्तावेज के आधार पर की गई थी.

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टेंडर में 7.5 से 10 फीसदी तक पैसे लेने का आरोप

जांच में आरोप लगाया गया है कि चेन्नई, तिरुपुर और कोयंबटूर में कई टेंडर चुनिंदा ठेकेदारों के पक्ष में पहले से तय किए गए थे. इसके बदले ठेके की कुल रकम का 7.5 से 10 फीसदी तक अवैध भुगतान किए जाने का आरोप है. एजेंसी के मुताबिक, यह पैसा कथित तौर पर 'पार्टी फंड' के नाम पर इकट्ठा किया जाता था. जांच एजेंसी का आरोप है कि कवी प्रसाद इस पूरी व्यवस्था में बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे. उनके मोबाइल से मिले व्हाट्सऐप संदेशों और गवाहों के बयानों के आधार पर एजेंसी ने दावा किया कि वह अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच बैठकें करवाते थे, परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी पहले साझा करते थे और पैसे जुटाने में मदद करते थे.

एफआईआर में 12 अन्य लोगों के नाम

इस मामले की एफआईआर में कवी प्रसाद के अलावा 12 अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं. इनमें केएन नेहरू, उनके भाई केएन मणिवन्नन और एन रविचंद्रन, पूर्व विधायक एस सुदर्शनम और जे जे एबेनेजर, टीवीएच ग्रुप के प्रतिनिधि और नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति विभाग के अधिकारी शामिल हैं. कवी प्रसाद की गिरफ्तारी 1020 करोड़ रुपये के नगर निकाय टेंडरों में कथित गड़बड़ी की जांच का हिस्सा है. एजेंसी का आरोप है कि इन टेंडरों में चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध भुगतान किया गया था.

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इनपुट प्रमोद माधव

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