भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) रक्षा क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाने जा रहे हैं. दोनों देश अब अगली पीढ़ी के रक्षा उपकरणों को मिलकर बनाएंगे. इनके विकास और प्रोडक्शन में भी तेजी लाई जाएगी. इस पर गुरुवार 26 नवंबर को अबू धाबी में हुई बैठक में सहमति बनी. यह भारत और UAE के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की 14वीं बैठक थी. इसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की.

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इस बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने की. वहीं, UAE की ओर से रक्षा मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल इब्राहिम नासिर एम. अल अलावी शामिल हुए. बैठक में मई 2026 में बनी भारत-UAE रणनीतिक रक्षा साझेदारी के तहत तय योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया.

दोनों देशों ने रक्षा उद्योग, नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति जताई. इसके अलावा साइबर सुरक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा. दोनों देश चाहते हैं कि रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में एक-दूसरे की भागीदारी बढ़े.

बैठक में यह भी तय किया गया कि दोनों देश रक्षा सहयोग की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करेंगे. अगली JDCC बैठक से पहले भी इस पर बातचीत जारी रहेगी. इससे तय की गई योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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Co-chaired by the Defence Secretary, the 14th India-UAE #JDCC in Abu Dhabi reaffirmed the strong momentum in our Strategic Defence Partnership. Discussions focused on strengthening defence industry cooperation, exploring new avenues for collaboration, and enhancing defence ties across multiple areas. Both sides agreed to take forward concrete initiatives to translate our shared vision into tangible outcomes. 🇮🇳🇦🇪 @modgovae برئاسة مشتركة من أمين وزارة الدفاع، أكّد الاجتماع الرابع عشر للجنة التعاون الدفاعي المشتركة بين الهند والإمارات (#JDCC)، الذي عُقد في أبوظبي، الزخم القوي الذي تشهده شراكتنا الاستراتيجية في المجال الدفاعي. وركزت المناقشات على تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتوطيد العلاقات الدفاعية في مختلف المجالات. واتفق الجانبان على المضي قدماً في تنفيذ مبادرات ملموسة لترجمة رؤيتهما المشتركة إلى نتائج ملموسة. 🇮🇳🇦🇪 @MEAIndia @PIB_India @IndianDiplomacy — India in UAE (@IndembAbuDhabi) November 26, 2026

भारतीय रक्षा कंपनियों ने भी लिया हिस्सा

बैठक में भारत के रक्षा उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल हुए. दोनों देशों की कंपनियों के बीच कारोबारी साझेदारी बढ़ाने के लिए अलग से बातचीत हुई. इसका मकसद रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों की कंपनियों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशना है.

भारतीय रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों ने UAE के तवाजुन इंडस्ट्रियल पार्क का दौरा भी किया. यहां उन्होंने तवाजुन इकोनॉमिक काउंसिल के अधिकारियों से मुलाकात की. इस दौरान दोनों देशों की कंपनियों के बीच मिलकर काम करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई.

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने UAE के रक्षा मामलों के राज्य मंत्री मोहम्मद बिन मुबारक फादेल अल मजरोई से भी मुलाकात की. दोनों पक्षों ने खाड़ी और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा की. साथ ही, भारत-UAE रणनीतिक रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की बात दोहराई गई. राजेश कुमार सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी शुभकामनाएं दीं.

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इससे पहले रक्षा सचिव ने अबू धाबी के वहात अल करामा स्मारक पर जाकर UAE के लिए अपनी जान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी.

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भारत-UAE के रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती

भारत और UAE के बीच लंबे समय से व्यापार और संस्कृति के क्षेत्र में अच्छे संबंध रहे हैं. दोनों देशों के लोगों के बीच भी मजबूत जुड़ाव है. अब इन रिश्तों में रक्षा सहयोग भी अहम भूमिका निभा रहा है. दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं. अगली पीढ़ी के रक्षा उपकरणों को मिलकर बनाने का फैसला इसी दिशा में एक कदम है.

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