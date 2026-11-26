एक्टर सुदेश बेरी ने आखिरकार अपनी बहू और पूर्व 'एमटीवी रोडीज' कंटेस्टेंट शाम्भवी शर्मा के आरोपों पर रिएक्शन दिया है. शाम्भवी ने उनके बेटे सूरज बेरी के साथ अपनी शादी और परिवार से सहयोग न मिलने को लेकर आरोप लगाए थे. इस विवाद पर बात करते हुए सुदेश ने कहा, 'शाम्भवी सिर्फ मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी है.'

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हालांकि, एक्टर ने यह भी कहा कि वह किसी को कुछ हासिल करने में मदद नहीं कर सकते, जो उसकी किस्मत में ही नहीं है.

सुदेश बेरी का रिएक्शन

'द इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत में सुदेश ने कहा, 'मैंने इंडस्ट्री में मिलने वाले हर नए कलाकार का हमेशा हौसला बढ़ाया है, चाहे वे मेरे रिश्तेदार हों या नहीं.' उन्होंने कहा कि वह इंडस्ट्री में सभी को अपने बच्चों की तरह मानते हैं, लेकिन अगर किसी की किस्मत में सफलता नहीं है, तो वह उसे दिला नहीं सकते. उन्होंने आगे कहा, 'मैं किसी को वह हासिल करने में मदद नहीं कर सकता जो उसकी किस्मत में नहीं है.'

सुदेश ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद कभी स्टारडम के पीछे भागने की कोशिश नहीं की. शाम्भवी की उनसे पेशेवर मदद की उम्मीदों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, 'शाम्भवी, जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, खुद देवी का एक रूप हैं. तो फिर, उन्हें अपने करियर में मेरी मदद की क्या जरूरत है?'

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शाम्भवी ने लगाया आरोप

वहीं, हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में शाम्भवी ने अपने ससुराल वालों से जुड़ी उम्मीदों के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें लगा था कि एक फिल्मी परिवार में शादी होने से उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े रहने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, 'मुझे लगा था कि बॉलीवुड परिवार में शादी होने के बाद भी मैं अपने मीडिया के काम से जुड़ी रहूंगी. शायद मेरे ससुर मुझे प्रमोट करेंगे, या मुझे उनके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैं अपने सपनों से बहुत दूर होती चली गई.'

शाम्भवी की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में शादी करने का फैसला किया. 18 साल की उम्र में प्यार में पड़ने के बाद, शादी के बमुश्किल तीन महीने बाद ही वह अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गईं. इस दौरान उन्होंने भारत में बनाई गई अपनी पेशेवर उपलब्धियों और करियर को पीछे छोड़ दिया.

MTV की पूर्व कंटेस्टेंट ने बताया कि उनका करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्होंने विदेश में एक नई शुरुआत करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को कुछ समय के लिए रोक दिया. हालांकि, इस फैसले की उन्हें निजी तौर पर भारी कीमत चुकानी पड़ी. ऑस्ट्रेलिया में बिताए अपने मुश्किल दिनों को याद करते हुए, शाम्भवी ने बताया कि उन्हें और उनके साथी को बहुत गंभीर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा. एक समय तो ऐसा भी आया जब उनके पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और उन्हें सिर्फ ब्रेड और पानी के सहारे गुजारा करना पड़ा.



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