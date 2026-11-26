उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग-अलग दलों से जुड़े दो चर्चित परिवार अब रिश्तेदारी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. पूर्वांचल के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के परिवार और प्रयागराज के पूर्व भाजपा विधायक उदयभान करवरिया के परिवार के बीच नया रिश्ता जुड़ा है.

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समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के बेटे कंदर्प शंकर तिवारी की सगाई उदयभान करवरिया की छोटी बेटी साक्षी करवरिया से हुई है. बुधवार, 25 नवंबर को देहरादून में दोनों परिवारों के करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में सगाई समारोह आयोजित किया गया. समारोह की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद यह रिश्ता चर्चा में है.

हरिशंकर तिवारी के पोते हैं कंदर्प

कंदर्प शंकर तिवारी पूर्वांचल की राजनीति के चर्चित नेता रहे स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के पोते और विनय शंकर तिवारी के बेटे हैं. हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार विधानसभा सीट से कई बार विधायक रहे थे. उनके परिवार की गोरखपुर में राजनीतिक पहचान रही है.

विनय शंकर तिवारी भी चिल्लूपार से विधायक रह चुके हैं. वह बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे. अब उनके बेटे की सगाई प्रयागराज के करवरिया परिवार में हुई है.

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कौन हैं उदयभान करवरिया?

उदयभान करवरिया प्रयागराज के करवरिया परिवार से आते हैं. वह भाजपा के पूर्व विधायक हैं. उन्होंने 2002 और 2007 में बारा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक का कार्यकाल संभाला था. उनकी पत्नी नीलम करवरिया भी भाजपा से विधायक रह चुकी हैं.

उदयभान करवरिया का नाम एक चर्चित आपराधिक मामले से भी जुड़ा रहा है. वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक जवाहर यादव की हत्या के मामले में उन्हें 2019 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. जुलाई 2024 में राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल की मंजूरी के बाद सजा में छूट मिलने पर वह जेल से रिहा हुए थे.

सपा और भाजपा से जुड़े परिवारों में रिश्तेदारी

इस रिश्ते की राजनीतिक चर्चा की एक वजह दोनों परिवारों की अलग-अलग दलों से जुड़ी पहचान भी है. विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, जबकि उदयभान करवरिया भाजपा के पूर्व विधायक हैं.

इस तरह एक परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि सपा से जुड़ी है तो दूसरे परिवार की पहचान भाजपा की राजनीति से रही है. हालांकि, पारिवारिक रिश्ता राजनीतिक दलों से अलग है.

2027 के चुनाव के बाद शादी की चर्चा

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कंदर्प शंकर तिवारी और साक्षी करवरिया की शादी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के बाद हो सकती है. हालांकि, शादी की तारीख को लेकर दोनों परिवारों की ओर से आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है. फिलहाल देहरादून में हुई सगाई के बाद दोनों परिवारों में शादी की तैयारियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

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