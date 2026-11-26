उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में शादी समारोह के दौरान तंदूरी रोटी को लेकर विवाद हो गया. पचोखरा थाना क्षेत्र के पमारी गांव में बुधवार देर रात बारातियों और हलवाई के कारीगरों के बीच मारपीट हुई. इस दौरान जयमाला की रस्म भी काफी देर तक रुकी रही. पुलिस ने तंदूर कारीगर समेत दो लोगों को हिरासत में लिया. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शादी की रस्में पूरी कराई गईं.



जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम आगरा से बारात पमारी गांव पहुंची थी. रात में जयमाला की तैयारियां चल रही थीं और बाराती खाना खा रहे थे. इसी दौरान कुछ रिश्तेदारों ने तंदूर पर काम कर रहे कारीगर से गर्म रोटियां मांगीं.

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आरोप है कि कारीगर ने नई रोटी सेंकने से इनकार कर दिया. उसने पहले से रखी ठंडी रोटियां देने की बात कही. इसी बात पर बाराती नाराज हो गए. पहले कहासुनी हुई और फिर मामला हाथापाई तक पहुंच गया.



पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया



शादी समारोह में हंगामे की सूचना मिलने पर पचोखरा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया. इसके बाद विवाद करने वाले तंदूर कारीगर और उसके एक साथी को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया.

पुलिस की मौजूदगी में माहौल सामान्य होने के बाद शादी की बाकी रस्में पूरी हुईं. गुरुवार सुबह दुल्हन की विदाई भी हो गई.



तहरीर के आधार पर होगी कार्रवाई



पचोखरा थाना प्रभारी ने बताया कि गर्म रोटी को लेकर हुए विवाद में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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