घर में मच्छरों की समस्या बढ़ते ही कई लोग बाजार के महंगे एरोसोल स्प्रे, कॉइल या लिक्विड वेपोराइजर का सहारा लेते हैं. लेकिन इनमें मौजूद तेज केमिकल की गंध कई बार सांस लेने में परेशानी, सिरदर्द या एलर्जी जैसी दिक्कत पैदा कर सकती है. ऐसे में घर पर ही नीम के पत्तों से नेचुरल मॉस्किटो स्प्रे बनाना एक आसान और बजट-फ्रेंडली विकल्प हो सकता है. नीम अपनी तेज गंध और प्राकृतिक गुणों के लिए जाना जाता है, जिसे पारंपरिक तौर पर कीटों और मच्छरों को दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

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सामग्री

1 कप ताजे या सूखे नीम के पत्ते, 2 कप पानी, और 1 स्प्रे बोतल

1 छोटा चम्मच नीम का तेल या सिट्रोनेला/लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका

नीम के पत्तों को अच्छी तरह धो लें ताकि उन पर लगी धूल या गंदगी निकल जाए.

एक बर्तन में 2 कप पानी और नीम के पत्ते डालकर धीमी से मध्यम आंच पर 10–15 मिनट तक उबालें, जब तक पानी का रंग बदल जाए और पत्तों का अर्क पानी में आ जाए.

गैस बंद करके मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद छलनी या पतले कपड़े से छानकर पानी अलग कर लें.

इस सामग्री को स्प्रे बोतल में भर लें और इसे खिड़कियों, दरवाजों, पर्दों के कोनों या कमरों के उन हिस्सों में छिड़कें जहां मच्छर आते हैं.

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