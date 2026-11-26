शिरडी में साईं बाबा के दरबार में एक भक्त ने ऐसी भेंट चढ़ाई, जिसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे. मुंबई से आए एक श्रद्धालु ने बाबा को करीब एक किलो सोने का हार अर्पित किया है. इस हार की कीमत 1 करोड़ 16 लाख रुपये बताई गई है. इसी दिन एक दूसरे भक्त ने 2 किलो चांदी के बिस्किट चढ़ाए, जिनकी कीमत 3 लाख 7 हजार रुपये है. खास बात यह है कि दोनों श्रद्धालुओं ने अपना नाम गुप्त रखने की इच्छा जताई है.

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मुंबई के भक्त की ओर से चढ़ाया गया सोने का हार बेशकीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है. इसमें सोने के साथ ही हीरे भी लगे हैं. हार पर 'ओम' का डिजाइन भी बनाया गया है. इसकी बनावट मंदिर में पहले से मौजूद सोने के हारों से अलग है. मंदिर ट्रस्ट के CEO गोरक्ष गाड़ीलकर के मुताबिक, इस हार को मध्याह्न आरती के समय साईं बाबा को पहनाया गया. इसकी कीमत करीब 1.16 करोड़ रुपये आंकी गई है.

मन्नत पूरी होने पर चढ़ाए चांदी के बिस्किट

इसी दिन एक अन्य साईं भक्त ने बाबा को 2 किलो चांदी के बिस्किट अर्पित किए. इनकी कीमत करीब 3 लाख 7 हजार रुपये बताई गई है. भक्त ने अपनी मुराद पूरी होने पर यह भेंट चढ़ाई.

दोनों श्रद्धालुओं ने मंदिर ट्रस्ट से अनुरोध किया कि उनके नाम सार्वजनिक न किए जाएं. ट्रस्ट के मुताबिक, कई भक्त अपनी श्रद्धा से दान करते हैं, लेकिन पहचान सामने नहीं लाना चाहते.

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दान से अस्पताल और प्रसादालय जैसी सेवाएं

गोरक्ष गाड़ीलकर ने बताया कि शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए 63 देशों से भक्त आते हैं. वे बाबा को अपना गुरु मानते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं. मंदिर में मिलने वाले दान का इस्तेमाल भक्तों की सेवा के लिए किया जाता है. इसी राशि से संस्थान के दो अस्पताल, भक्त निवास, साईं प्रसादालय और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं चलती हैं.

गाड़ीलकर के मुताबिक, संस्थान जल्द ही डे-केयर कैंसर अस्पताल भी शुरू करने वाला है. इस तरह भक्तों की ओर से दिया गया दान धार्मिक कामों के साथ-साथ जरूरतमंदों की मदद में भी इस्तेमाल होता है.



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