जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में VPN का इस्तेमाल करने पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. दोनों पर जिला मजिस्ट्रेट (DM) के प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप है. उधमपुर जिला प्रशासन ने जिले में Virtual Private Network (VPN) सेवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है. पुलिस ने अलग-अलग मामलों में दो लोगों को पकड़ा और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की है. दोनों मामलों में पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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पहला मामला रामनगर इलाके का है, जहां पुलिस ने यूसुफ अली को कथित तौर पर मोबाइल फोन पर VPN सेवा का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा. यूसुफ अली, नजीर अली का बेटा है और उधमपुर जिले की रामनगर तहसील के बधोल गांव का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक, वह अपने मोबाइल डिवाइस पर VPN सेवाओं का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहा था. इसके बाद रामनगर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 184/2026 दर्ज की गई.

यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223(a) के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस ने इसे जिला मजिस्ट्रेट के VPN इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले आदेश का उल्लंघन माना है. मामले में आगे की जांच की जा रही है, ताकि VPN के इस्तेमाल का मकसद पता लगाया जा सके. साथ ही यह भी जांच होगी कि आरोपी ने किसी अन्य नियम या आदेश का उल्लंघन तो नहीं किया है.

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दूसरा मामला उधमपुर शहर का है, जहां पुलिस को एक अन्य व्यक्ति के मोबाइल फोन में Proton VPN इंस्टॉल मिला. आरोपी की पहचान आशुतोष मोहन शर्मा के रूप में हुई है. वह चंद्र मोहन शर्मा का बेटा है और उधमपुर के संगूर स्थित रेलवे रोड, वार्ड नंबर 20 का निवासी है. पुलिस के मुताबिक, उसके मोबाइल में Proton VPN इंस्टॉल था, जो जिले में लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों के खिलाफ है.

इस मामले में उधमपुर पुलिस स्टेशन ने FIR नंबर 536/2026 दर्ज की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस दोनों मामलों में VPN के इस्तेमाल से जुड़े उद्देश्य और अन्य संभावित उल्लंघनों की जांच कर रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

उधमपुर जिला पुलिस ने आम लोगों से जिला प्रशासन की ओर से जारी सभी प्रतिबंधात्मक आदेशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. पुलिस ने लोगों को जिले के अधिकार क्षेत्र में VPN सेवाएं इंस्टॉल करने या उनका इस्तेमाल करने से बचने की हिदायत दी है. साथ ही चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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