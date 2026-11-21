आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की वर्दी पहनकर देश की सेवा करना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन हर किसी को यह मौका मिल ही पाए, यह जरूरी नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि जो युवा किसी कारणवश डिफेंस में नहीं जा पाते या दूसरे करियर चुनते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के क्या रास्ते हैं?

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आजतक मास्टरक्लास के 'देश का रक्षक कैसा हो?' सत्र में श्वेता सिंह के साथ बातचीत के दौरान पूर्व एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदोरिया ने डिफेंस करियर से जुड़े इन तमाम पहलुओं पर बेबाकी से अपनी बात रखी.

सत्र की शुरुआत में ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी को जबरन प्रेरित या 'मोटिवेट' करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि युवाओं को सही जानकारी और समझ देना चाहते हैं ताकि वे अपने जीवन का यह बड़ा फैसला सोच-समझकर खुद ले सकें. उन्होंने कहा कि डिफेंस फोर्स एक ऐसा करियर है, जो स्थिरता, रोमांच, जिम्मेदारी और आगे बढ़ने के व्यापक अवसर देता है, खासकर एयर फोर्स में टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटेंस का स्तर बेहद ऊंचा है.

साथ ही, उन्होंने यह भी जोड़ा कि युवाओं को यह फैसला लेने से पहले अपनी मां से जरूर बात करनी चाहिए.

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बचपन का सपना और 'परफॉर्मेंस' से तय होती है काबिलियत

अपने सफर का जिक्र करते हुए आरकेएस भदोरिया ने बताया कि उनके पिता एयर फोर्स में थे और वे चंडीगढ़ में पढ़ते थे, जहां स्कूल के ऊपर से उड़ते मिग-21 विमानों को देखकर पांचवीं-छठी कक्षा में ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें एयर फोर्स में जाना है.

उन्होंने कहा कि पायलट या डिफेंस ऑफिसर बनने के बाद भी पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया रुकती नहीं है, बल्कि जीवन भर चलती है. उनके मुताबिक, कॉम्बैट या पायलट जैसे क्षेत्रों में केवल बातों से काम नहीं चलता, बल्कि मैदान और हवा में परफॉर्मेंस ही सबकुछ तय करती है. तेज रफ्तार विमानों के बीच मिलीसेकंड और फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में फैसले लेने की क्षमता निरंतर ट्रेनिंग, अभ्यास और दिमाग के तेजी से ढलने (एडैप्टेशन) से आती है.

मेडिकल रिजेक्शन या दूसरे करियर: निराश न हों, हर फील्ड में है योगदान

सत्र के दौरान एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) युवा ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मेडिकल में रिजेक्ट होने के बाद भी उनके मन में सेना में न जा पाने का मलाल है, और साथ ही उन्होंने युवाओं के विदेश जाने व देशभक्ति की भावना को लेकर सवाल उठाया.

इस पर आरकेएस भदोरिया ने कहा कि यदि किसी कारणवश वर्दी पहनने का सपना पूरा न भी हो, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है. फाइनेंस, अकाउंटिंग, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़कर भी देश और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा काम किया जा सकता है. देशभक्ति की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीयों में राष्ट्र के प्रति जुड़ाव गहरा है, और अब बदलते इकोसिस्टम व आत्मनिर्भरता की पहल के साथ युवाओं के लिए देश में ही बड़े अवसर बन रहे हैं.

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सच्चे नागरिक और सैनिक के साझा मूल्य, और जोखिम से निपटने का तरीकाएक सच्चे नागरिक और सैनिक के गुणों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों के मूल मूल्य ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिक व शारीरिक साहस और अनुशासन समान होते हैं. फर्क केवल इतना आता है कि डिफेंस में जोखिम लेने की क्षमता, दबाव में निर्णय लेने की ताकत और टीमवर्क की भूमिका और अधिक निर्णायक हो जाती है.

शहीद होने या परिवार-पार्टनर की चिंता से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि रिस्क डिफेंस की प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन इससे डरने के बजाय अपने काम और टीम पर भरोसा रखना जरूरी है. उनके अनुसार, डिफेंस की संस्कृति और टीम भावना ऐसी होती है कि किसी भी कठिन घड़ी में साथी और यूनिट परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं.

NDA से टेरिटोरियल आर्मी तक: डिफेंस में एंट्री के रास्ते

सत्र के दौरान डिफेंस में करियर बनाने के विभिन्न विकल्पों पर भी विस्तार से बात हुई. बताया गया कि 12वीं के बाद नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) के जरिए तीनों सेनाओं में परमानेंट कमीशन के लिए जाया जा सकता है (एयर फोर्स और नेवी के लिए साइंस अनिवार्य है, जबकि आर्मी के लिए किसी भी विषय के छात्र पात्र हैं). इसके अलावा 12वीं के बाद टेक्निकल एंट्री स्कीम भी उपलब्ध है.

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ग्रेजुएशन के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) परीक्षा, आर्मी में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA), नेवी में डायरेक्ट ग्रेजुएट एंट्री और एयर फोर्स में AFCAT के जरिए शॉर्ट सर्विस कमीशन व अन्य शाखाओं में अवसर मिलते हैं. एनसीसी (NCC) 'C' सर्टिफिकेट धारकों को सीधे इंटरव्यू का लाभ मिलता है, जबकि लिखित परीक्षा के बाद SSB इंटरव्यू और मेडिकल प्रक्रिया होती है. इसके अतिरिक्त, जो लोग किसी अन्य पेशे में रहते हुए भी वर्दी पहनना चाहते हैं, उनके लिए 42 वर्ष की आयु तक टेरिटोरियल आर्मी का विकल्प मौजूद है, वहीं सैनिक स्तर पर अग्निवीर योजना के जरिए अवसर दिए जा रहे हैं.

मिग-21, राफेल और मिड-एयर कोलिजन का अनुभव

अपने उड़ान अनुभवों को साझा करते हुए आरकेएस भदोरिया ने बताया कि ट्रेनिंग के बाद मिग-21 उड़ाते समय शुरुआती दौर में रफ्तार और सीखने के दबाव के साथ तालमेल बैठाना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन समय के साथ उसका रोमांच समझ आता है. उन्होंने अपने करियर में राफेल और मिग-21 उड़ाने के अनुभवों का जिक्र किया और बताया कि वरिष्ठ पदों पर रहते हुए भी उड़ान भरना ग्राउंड रियलिटी से जुड़े रहने और नेतृत्व की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी होता है.

उन्होंने अपने करियर की एक बेहद संवेदनशील घटना जिसमें मिड-एयर कोलिजन (हवा में दो जगुआर विमानों के टकराने) का भी जिक्र किया, जिसमें क्षतिग्रस्त स्थिति और चोट के बावजूद संयम और नियंत्रण से हालात को संभाला गया.

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लड़कियों के लिए SSB व फिटनेस टिप्स और 'नेशन फर्स्ट' का संदेश

NDA और अन्य एंट्रीज की तैयारी कर रहीं छात्राओं को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा और SSB इंटरव्यू के साथ-साथ खेलकूद, रनिंग और शारीरिक फिटनेस पर विशेष ध्यान देना चाहिए. SSB में रटी-रटाई कोचिंग की भाषा के बजाय स्वाभाविक व्यक्तित्व, स्पष्ट राय, सामान्य ज्ञान और टीमवर्क सबसे अधिक मायने रखते हैं.

सत्र के अंत में 'नेशन फर्स्ट' की भावना पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि परिवार और अपने मूल्यों से मिली सीख को आगे बढ़ाते हुए जब राष्ट्र सर्वोपरि रहता है, तो हर क्षेत्र में काम करने वाली युवा पीढ़ी भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकती है.

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