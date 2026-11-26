केंद्र सरकार ने संसद की बैठकें फिर से बुलाने का फैसला किया है. संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा की बैठक 30 नवंबर यानी आने वाले सोमवार को और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर यानी बुधवार को फिर से बुलाने का अनुरोध किया गया है. इस बीच कैबिनेट की बैठक शुक्रवार दोपहर एक बजे बुलाई गई है. संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने के बीच इस बैठक को अहम माना जा रहा है. दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई है. इसमें इंडिया गठबंधन के नेता भी शामिल होंगे.



यह कोई नया सत्र या विशेष सत्र नहीं है. यह मानसून सत्र की ही आगे की कार्रवाई है, जो 3 दिसंबर को खत्म हो सकती है. रिजिजू के सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक लोकसभा की कार्रवाई चार दिन और राज्यसभा की कार्रवाई दो दिन चल सकती है.

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सरकार ने अभी तक आधिकारिक एजेंडा साफ नहीं किया है. लेकिन राजनीतिक गलियारों में परिसीमन से जुड़े एक अहम बिल को लेकर अटकलें तेज हैं. माना जा रहा है कि सोमवार को लोकसभा में यह परिसीमन बिल पेश किया जा सकता है. इसका सीधा रिश्ता 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को लागू करने से है.

शुक्रवार दोपहर एक बजे दिल्ली में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं.

इस बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में दो तिहाई बहुमत यानी 360 सांसदों का समर्थन चाहिए. NDA के पास 300 सांसद हैं. TMC के 20 बागी सांसदों, YSRCP के 4, अकाली दल के 1 और NCP शरद पवार गुट के 8 सांसदों को जोड़ें तो आंकड़ा 333 तक पहुंचता है. DMK के 22 सांसद जुड़ें तो यह 355 होता है, यानी तब भी 5 सांसद कम रहेंगे. विपक्ष भी सतर्क हो गया है. कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कल शाम साढ़े चार बजे दिल्ली में पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की अहम बैठक होगी.

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अचानक क्यों बुलाई गई बैठक

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार ने यह बैठक इतनी जल्दी कैसे बुला ली. अगस्त में मॉनसून सत्र स्थगित हुआ था. लेकिन उस वक्त लोकसभा और राज्यसभा का सत्रावसान नहीं किया गया था. सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को पूरी तरह खत्म घोषित कर देना. चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सरकार को नया सत्र बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी. वह मॉनसून सत्र को ही आगे बढ़ा सकती है और इसके लिए कम नोटिस काफी है.

इसी वजह से किरेन रिजिजू ने लोकसभा की बैठक 30 नवंबर को और राज्यसभा की बैठक 2 दिसंबर को बुलाने का अनुरोध किया. लोकसभा की कार्रवाई चार दिन और राज्यसभा की कार्रवाई दो दिन चलने की बात कही गई है. सत्र के 3 दिसंबर को खत्म होने की संभावना है. सरकार ने कहा है कि ये बैठकें सरकारी कामकाज निपटाने के लिए बुलाई गई हैं. लेकिन कौन से काम निपटाए जाएंगे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.

प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को किया अलर्ट

लोकसभा और राज्यसभा की बैठक बुलाने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट को पूरी तरह अलर्ट मोड में कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को साफ निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि वे 15 दिसंबर से पहले अगले संसद सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर लें.

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इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को आने वाले सत्र से पहले विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दी है. उन्होंने कहा है कि मंत्री दिल्ली में ही मौजूद रहें. इन निर्देशों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना गंभीर है और सरकार इस मुद्दे को कितनी अहमियत दे रही है.

परिसीमन क्या होता है?

अब सवाल यह है कि परिसीमन आखिर होता क्या है. इसे समझना जरूरी है, क्योंकि नारी वंदन अधिनियम यानी महिलाओं के आरक्षण वाला बिल इसी से जुड़ा हुआ है. परिसीमन के बाद ही लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और फिर बढ़ी हुई सीटों पर ही महिलाओं को आरक्षण मिलेगा. यही वजह है कि यह बिल आज इतना जरूरी बन गया है.

नए बिल में क्या है प्रावधान?

बिल में जो प्रावधान किया गया है, उसके हिसाब से लोकसभा में सांसदों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी. यानी कुल सीटें पहले से डेढ़ गुना हो जाएंगी. इन कुल सीटों में से महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी.

सरकार चाहती है कि परिसीमन जल्द से जल्द हो, ताकि महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सके. सरकार को इसका चुनावी फायदा मिलने की उम्मीद भी है. महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा इस देश में सात दशकों से चल रहा है, लेकिन अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाया है.

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अमित शाह ने दिया था सीटों का उदाहरण

गृहमंत्री अमित शाह ने इसी साल 16 अप्रैल को संसद में उदाहरण देकर समझाया था कि अलग अलग राज्यों में सीटें किस तरह बढ़ेंगी. उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया. कर्नाटक में अभी लोकसभा की 28 सीटें हैं और परिसीमन के बाद यहां 42 सीटें हो जाएंगी.

इसी तरह आंध्र प्रदेश की सीटें 25 से बढ़कर 38 होंगी. तेलंगाना की सीटें 17 से बढ़कर 26 हो जाएंगी. तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 69 होंगी. केरलम की सीटें 20 से बढ़कर 30 हो जाएंगी. यह सारा हिसाब 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने पर आधारित है.

दक्षिण के राज्यों की आपत्ति

दरअसल दक्षिण भारत के राज्यों को इसी बात पर आपत्ति थी. उनका डर यह था कि अगर सीटें जनसंख्या के हिसाब से बढ़ाई गईं, तो उनके राज्यों की सीटें कम रहेंगी. और जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है, उनकी सीटें कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी. गृहमंत्री अमित शाह ने अपने उदाहरणों से इसी संदेह को दूर करने की कोशिश की थी.

अब सरकार यही परिसीमन बिल दोबारा सोमवार को पेश करने वाली है. ऐसे में सबको लग रहा है कि इस बार NDA बिल पास कराने लायक बहुमत जुटा सकती है. लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा होगा.

बहुमत का गणित

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इस बिल को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए. अभी लोकसभा में कुल 540 सांसद हैं. इस हिसाब से दो तिहाई सीटें यानी 360 सांसदों का समर्थन हर हाल में चाहिए.

अब एक एक करके देखते हैं कि NDA के पास कितने सांसद हैं. NDA के पास अभी 300 सांसद हैं. इसमें TMC के 20 बागी सांसद जोड़ दें तो संख्या 320 हो जाती है. अभी DMK को इस गिनती में नहीं जोड़ा जा रहा, क्योंकि उनकी तरफ से पूरी तरह साफ नहीं है कि वे साथ आएंगे या नहीं.

अगर इसमें YSRCP के 4 सांसद जोड़ें तो आंकड़ा 324 हो जाता है. अकाली दल का 1 सांसद जोड़ने पर यह 325 हो जाता है. फिर सुप्रिया सुले के बयान के बाद माना जा रहा है कि NCP शरद पवार गुट बिल का समर्थन कर सकता है. उनके 8 सांसद जोड़ने पर संख्या 333 होती है.

360 तक पहुंचने के लिए NDA को DMK के 22 सांसदों की जरूरत है. DMK के 22 सांसद जुड़ने के बाद भी NDA 355 पर पहुंचता है. यानी उसके बाद भी 5 और सांसदों का समर्थन चाहिए होगा. फिर भी DMK के साथ आए बिना यह बिल पास कराना बिल्कुल नामुमकिन है.

DMK क्यों बदल सकती है रुख?

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DMK के तेवर आजकल कांग्रेस को लेकर बहुत नाराजगी भरे हैं. तमिलनाडु में विजय मुख्यमंत्री बन गए हैं. DMK को वहां करारी हार मिली और कांग्रेस ने विजय जोसेफ का समर्थन कर दिया. तब से DMK ने कांग्रेस से काफी दूरी बना ली है. DMK इस बात से भी नाराज है कि कांग्रेस ने चुनाव उसके साथ लड़ा, लेकिन बाद में TVK के साथ जाकर विजय जोसेफ के साथ गठबंधन की सरकार बना ली.

तमिलनाडु में अभी TVK और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है. उसके खिलाफ DMK और BJP कई मुद्दों पर सांकेतिक रूप से एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं. आजकल X पर दोनों पार्टियां एक दूसरे की पोस्ट रीपोस्ट भी कर रही हैं. इसलिए माना जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त की DMK और BJP की पुरानी दोस्ती फिर से नई हो सकती है. इसी वजह से कहा जा रहा है कि परिसीमन बिल पर DMK NDA का समर्थन कर सकती है.

इस पर आजतक संवाददाता अक्षिता नंदगोपाल ने भी बात की. उनका कहना है कि इस बार DMK के साथ आने के पूरे आसार दिख रहे हैं. उन्होंने बताया कि पहली बार DMK की तरफ से BJP की पोस्ट शेयर की गई है. पिछले हफ्ते DMK के मुखपत्र में एक BJP नेता का लेख छपा, जो तमिलनाडु में पहले कभी नहीं हुआ. उनके मुताबिक तमिलनाडु में भी चर्चा है कि BJP और DMK के बीच बातचीत का रास्ता खुला है.

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अक्षिता ने पिछली बार का किस्सा भी याद दिलाया. पिछली बार जब यह मुद्दा संसद में आया था, तब तमिलनाडु में चुनाव का समय था. जब भी उत्तर और दक्षिण की बात होती है, तो तमिलनाडु में यह भड़काने वाला मुद्दा बन जाता है. इसी चुनावी मजबूरी की वजह से DMK ने बिल का विरोध किया था. उन्हें याद है कि तब स्टालिन ने काले कपड़े पहनकर बिल को जला दिया था, जो एक प्रतीकात्मक विरोध था. अब वैसा कोई दबाव नहीं है.

दूसरी बात यह है कि DMK का कोई भी नेता बार बार यही कहता है कि वे सिद्धांत रूप से परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं. उनका विरोध इस बात पर है कि इसे किया कैसे जा रहा है. अब वे इस बात को ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि BJP जो करने वाली है, वह उन्हें लिखित में दे. इसलिए लग रहा है कि DMK साथ आ सकती है.

सुप्रिया सुले का बयान और NCP शरद पवार गुट

NCP शरद पवार गुट के 8 सांसदों का समर्थन मिलने की संभावना भी जताई जा रही है. वजह है शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले का हालिया बयान. उन्होंने कहा कि बिल को आने दीजिए. बिल अगर अच्छा हो तो उस पर सबकी तरफ से जरूर चर्चा होनी चाहिए. अगर कोई बिल देश के हित में है, तो विपक्ष में रहकर हर बात पर लड़ाई करना या सत्ता में रहकर हर बात पर हां में हां मिलाना, दोनों ही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं हैं.



उनके मुताबिक सत्ता पक्ष को भी अगर लगे कि बिल में सुधार होना चाहिए, तो सुझाव देने चाहिए. विपक्ष में होने का मतलब यह नहीं कि हर चीज में लड़ाई की जाए. वे भी कह सकते हैं कि इसे ऐसे सुधारिए, तो कुछ अच्छा हो सकता है.

हमारे सहयोगी साहिल ने बताया कि NCP शरद पवार गुट पहले भी इस बिल के साथ जाने के संकेत दे चुका है. जून और जुलाई में जब मानसून सत्र के भीतर बिल लाने की बात चल रही थी, तब भी उनका यही कहना था. इसके पीछे दो बड़े कारण थे.

पहला कारण यह कि सरकार की तरफ से NCP शरद पवार गुट जैसी छोटी पार्टियों से बातचीत की गई थी. उन्हें बताया गया कि इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है. कांग्रेस पार्टी मान रही है कि उत्तर और दक्षिण के बंटवारे में उसकी सीटों की गिनती पर असर पड़ेगा. लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्य में NCP शरद पवार गुट अपनी गिनती सुधार सकता है, क्योंकि यहां सीटों की संख्या 75 तक जा सकती है. इसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी हो सकता है. आज अमित शाह ने भी कांग्रेस पार्टी को अलग से निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे बिल को रोकने की कोशिश कर रही है, न कि इंडिया गठबंधन. यह जिक्र काफी अहम है.

दूसरा कारण मई महीने की घटनाएं हैं. उस महीने कई पार्टियां टूटीं. तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद निकल गए. शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद निकलकर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए. इससे छोटी पार्टियों में यह डर बैठ गया कि अगर सरकार ने ठान लिया है कि यह बिल हर हालत में पास कराना है, तो उनकी पार्टियां भी टूट सकती हैं. आज की स्थिति में सांसद दूसरी पार्टी में मर्ज भी हो सकते हैं. इसलिए पार्टी के भीतर चर्चा चल रही थी कि टूट का खतरा उठाया जाए या सरकार के साथ जाकर अपनी साख बचाई जाए और अपनी संख्या बढ़ाने का मौका लिया जाए.

कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की चुनौती

अब देखना यह है कि क्या ये छोटी पार्टियां कांग्रेस को भी मना लेती हैं, या कांग्रेस इस मामले में अकेली पड़ जाती है. जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, इस पर चर्चा होने की संभावना है. कांग्रेस की रणनीति शुक्रवार शाम की बैठक में तय होगी, जिसमें 30 नवंबर से शुरू हो रही संसद की कार्रवाई पर पार्टी का रुख तय किया जाएगा.

अगर कांग्रेस इस बिल का विरोध करती है, तो BJP उसे घेरने की कोशिश करेगी. BJP कहेगी कि कांग्रेस महिला आरक्षण नहीं चाहती, क्योंकि परिसीमन उससे जुड़ा हुआ है. यानी यह मामला सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश का भी है.

संसद की बैठक पर कांग्रेस का हमला, जयराम रमेश बोले- संविधान पर इससे बड़ा हमला क्या होगा?

संसद की बैठक बुलाने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संविधान दिवस पर संसद की बैठक बुलाना संविधान पर हमला है.

जयराम रमेश ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 14 अप्रैल 2026 को अंबेडकर जयंती की शाम मोदी सरकार ने परिसीमन से जुड़े बिल सार्वजनिक किए थे. उनके मुताबिक, इन बिलों को 17 अप्रैल की रात अपना 'उचित अंजाम' मिल गया था.

उन्होंने कहा, "अब संविधान दिवस पर, ऑपरेशन लोटस के 105 दिन बाद, मोदी सरकार ने विशेष सत्र का ऐलान किया है. उसे उम्मीद है कि वह संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए अपना सुपर-टेंटेड दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लेगी."

जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि संविधान का इससे बड़ा अपमान और उस पर इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है. उन्होंने कहा, "लड़ाई जारी है."

आगे क्या होगा?

सोमवार से सत्र की शुरुआत होगी और तभी साफ होगा कि कौन सी पार्टी परिसीमन के मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है. सरकार यही चाहती है कि परिसीमन जल्द हो, ताकि सीटें बढ़ें और उसके बाद महिला आरक्षण लागू हो सके. अगर NDA इस बिल को पास कराने में कामयाब होती है, तो महिला आरक्षण को 2029 से पहले लागू करने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा. फिलहाल इस खबर पर नजर बनी रहेगी और सोमवार को संसद में जबरदस्त राजनीतिक हलचल देखने को मिल सकती है.

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