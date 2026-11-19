अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए के लिए 15वां एफ404-आईएन20 इंजन भेज दिया है. यह खेप जल्द भारत पहुंचने वाली है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की उम्मीद के अनुसार नवंबर में दो से तीन और इंजन आने की संभावना है, जिससे कुल आपूर्ति 16 से 18 तक पहुंच सकती है.

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यह विकास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंजनों की कमी लंबे समय से उत्पादन और डिलीवरी में बाधा बनी हुई थी. हालांकि इंजन भारत पहुंचने और एचएएल द्वारा प्राप्त होने के बाद ही विमानों में लगाए जा सकेंगे. सितंबर तक जीई ने 14 इंजन दिए थे. अब 15वां भेजा गया है, लेकिन पहले की घोषणा के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर में हर महीने चार इंजन आने थे.

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रक्षा सचिव ने साल के अंत तक 22 इंजन पहुंचने का संकेत दिया था. नवंबर की आपूर्ति उस लक्ष्य से कम दिख रही है, इसलिए दिसंबर की डिलीवरी बहुत अहम हो गई है. मूल 2021 के समझौते में 99 इंजनों का अनुबंध था, जो पहले 83 विमानों के लिए था. जीई ने उत्पादन लाइन दोबारा शुरू करने और कोविड के असर को देरी का कारण बताया है.

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वायु सेना की जरूरत और स्क्वॉड्रन लक्ष्य

भारतीय वायु सेना के पास अभी लगभग 29 लड़ाकू स्क्वॉड्रन हैं, जबकि जरूरत 42.5 की है. मिग-21 के स्क्वॉड्रन रिटायर होने के बाद कमी और बढ़ गई है. एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष यानी मार्च 2027 तक पहला तेजस एमके1ए स्क्वॉड्रन शामिल किया जाएगा. यह विमान बेहतर रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता और मिसाइल सिस्टम के साथ वायु सेना की ताकत बढ़ाएगा. सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए नए विमानों की जल्दी जरूरत है.

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कार्यक्रम का विस्तार और आगे की चुनौतियां

सरकार ने सितंबर 2025 में 97 और विमानों का ऑर्डर दिया, जिससे कुल संख्या 180 हो गई. दूसरे बैच के लिए भी जीई से अलग समझौता हुआ है. इंजन आपूर्ति नियमित रहने पर ही एचएएल दोनों ऑर्डर समय पर पूरा कर सकेगा. मूल रूप से डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होनी थी, लेकिन अब ढाई साल से ज्यादा देरी हो चुकी है. रडार और हथियार एकीकरण जैसे काम भी चल रहे हैं. कुल मिलाकर 15वें इंजन का भेजा जाना सकारात्मक है, लेकिन स्थिर आपूर्ति बनाए रखना अब सबसे बड़ी जरूरत है.

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