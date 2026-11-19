Kareena Kapoor's Brooch: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपने स्टाइल से हर बार सबको इंप्रेस कर देती हैं और ऐसा ही नजारा एक बार फिर देखने को मिला. ब्रिटेन के प्रिंस विलियम अपने भारत दौरे के आखिरी दिन मुंबई में फिल्ममेकर करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस ऑफिस पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए करीना कपूर और सैफ अली खान भी पहुंचे थे. इस मीटिंग की कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. प्रिंस विलियम के सामने करीना की फिल्म के गानों पर प्रस्तुति भी दी गई और इस दौरान करीना कभी हंसती तो कभी कुछ बात करती नजर आईं. उनके चुलबुले अंदाज को देखकर कई लोगों को जब वी मेट फिल्म के किरदार गीत की भी याद आ गई. इस पूरी मुलाकात में करीना के फैशन सेंस के भी खूब चर्चे हो रहे हैं.

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करीना ने इस खास मुलाकात के लिए ऑल व्हाइट आउटफिट पहना था, जिसमें वो बिल्कुल रॉयल प्रिंसेस की तरह ही लग रही थी. मगर बेबो की ड्रेस से ज्यादा उनके ब्लेजर पर लगे एक खूबसूरत एमरल्ड-डायमंड ब्रोच पर सबकी निगाहें ठहर गईं. करीना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हर बार हैवी जूलरी नहीं बल्कि एक छोटी-सी चीज भी आपके सिंपल आउटफिट को रॉयल टच दे सकती है.

करीना कपूर का ब्रोच कोई मामूली चीज नहीं है बल्कि यह बहुत ही खास है. आइए इस सिंपल से दिखने वाले ब्रोच की कीमत के बारे में जानते हैं.

घाघरे पर ब्लेजर पहन छाईं करीना कपूर

इस मीटिंग में करीन ने व्हाइट स्कर्ट पहनी, जिसके बॉर्डर पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की गई थी. स्कर्ट के साथ उन्होंने टॉप नहीं बल्कि एग शेल व्हाइट कलर का ब्लेजर कैरी किया. उनके इस सॉफ्ट, क्लासी और एलिगेंट लुक की पूरे फैशन वर्ल्ड में चर्चे हो रहे हैं.

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ब्रोच ने खींचा सबका ध्यान

प्रिंस विलियम से मीटिंग में भले ही करीना का अंदाज सिंपल और एलीगेंट था, मगर उनका ब्रोच उनको लाइमलाइट में ले आया है, उनके ब्रोच पर चमकदार डायमंड्स के साथ नाशपाती की शेप का एमरल्ड यानी पन्ना लगा था. व्हाइट कपड़ों के बीच हरे रंग का यह ब्रोच अलग ही नजर आ रहा था.

क्या है ब्रोच की कीमत?

करीना का यह ब्रोच नूर ज्वेल्स का है, इसमें डायमंड्स की शाइन और पन्ने का खूबसूरत हरा रंग इसे एक खास जूलरी पीस बनाता है. ब्रांड की वेबसाइट के मुताबिक, इसकी कीमत 74,500 रुपये है.

ब्रोच की खास बात यह होती है कि इसे नेकलेस या हैवी जूलरी की तरह पहनने की जरूरत नहीं होती. यह ब्लेजर, साड़ी, दुपट्टे, शर्ट या ड्रेस पर लगाकर पूरे लुक को थोड़ा अलग और स्टाइलिश बनाया जा सकता है.

जूलरी से लुक को बनाया एलीगेंट

करीना ने इस आउटफिट के साथ हैवी की बजाय सिंपल जूलरी पहनी, जिसकी वजह से उनका लुक एलीगेंट लग रहा था. करीना ने अपने व्हाइट लुक को पर्ल ईयररिंग्स, कुछ रिंग्स और एक खूबसूरत ब्रोच के साथ कंप्लीट किया. उन्होंने अपने ओवर ऑल लुक को ही पिंक ब्लश, सॉफ्ट पिंक लिपस्टिक, न्यूड आईशैडो और विंग्ड आईलाइनर के साथ मिनिमल रखा.

करीना कपूर ने इस खास मुलाकात की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा, 'एक राजकुमार ने मुझे अपना दीवाना बना लिया था. प्रिंस विलियम से मिलने के बाद इस राजकुमार से मिलकर बहुत अच्छा लगा.'

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