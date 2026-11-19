लखनऊ के समरीन (24) हत्याकांड में आरोपी अवनीश जायसवाल उर्फ देव ने गुरुवार को जेल में आत्महत्या कर ली. उसका शव जेल के बाथरूम में तौलिए के फंदे से लटका मिला. सूचना मिलते ही जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा. मामले की जांच जारी है.

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आपको बता दें कि अवनीश जायसवाल उर्फ देव ने गुरुवार को लखनऊ जेल में तौलिए के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली. वह सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के होटल सेलेश्टियल की 10वीं मंजिल से गिरकर हुई 24 वर्षीय समरीन की मौत के मामले में आरोपी था. सूचना मिलते ही जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. चौक निवासी समरीन अवनीश के साथ होटल में गई थी, जहां उसके नीचे गिरने से मौत हो गई थी और आरोपी भाग निकला था.

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आज यानी गुरुवार को जेल परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब आरोपी अवनीश जायसवाल उर्फ देव का शव बाथरूम में तौलिए के फंदे से लटका मिला. घटना की जानकारी मिलते ही जेलर ऋत्विक प्रियदर्शी और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

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होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर हुई थी समरीन की मौत

पूरा मामला लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित ओमेक्स न्यू हजरतगंज के होटल सेलेश्टियल का है. बीते दिनों 10वीं मंजिल से गिरकर चौक निवासी 24 वर्षीय समरीन की मौत हो गई थी. जांच में पता चला कि समरीन सुल्तानपुर निवासी अवनीश के साथ कमरा नंबर 1037 में ठहरी थी. शाम करीब 6 बजे वह बालकनी से नीचे गिरी और आरोपी वहां से फरार हो गया.

परिवार में मातम, तनावपूर्ण था वैवाहिक जीवन

समरीन के परिवार में पांच बहनें और दो भाई हैं. दोनों भाई विदेश में जरदोजी का काम करते हैं, जबकि पिता की मौत हो चुकी है. परिजनों के अनुसार, समरीन अपनी मां और बहनों के साथ रहती थी और छोटी बहन हबीबा के कपड़े खरीदने की बात कहकर घर से निकली थी. उसका वैवाहिक जीवन भी तनावपूर्ण था और पति से विवाद का मामला कोर्ट में चल रहा था.

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