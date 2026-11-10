Lauki Kalakand Recipe: भाई दूज पर 1 लीटर दूध से बनाएं हलवाई जैसा लौकी कलाकंद, दानेदार स्वाद आएगा पसंद, आसान है रेसिपी

Lauki Kalakand Recipe: त्योहार हो या घर में कोई खास मौका, मीठा खाने और खिलाने का मन हर किसी का करता है. ऐसे में अगर आप बाजार से मिठाई खरीदने के बजाय घर पर ही कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाना चाहती हैं, तो लौकी कलाकंद बना सकती हैं. इस भाई दूज अपने भाई को घर पर बना लौकी कलाकंद खिलाकर देखिए, इसे खाने के बाद बाजार से मिठाइयां लाना छोड़ देंगे.

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लौकी कलाकंद की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती. घर में मौजूद लौकी, दूध, चीनी और मावे से आप आसानी से यह मिठाई तैयार कर सकती हैं. इसका स्वाद हल्का मीठा और बनावट नरम होती है. आप इसे त्योहारों पर मेहमानों को परोस सकती हैं या फिर खाने के बाद मीठे के तौर पर भी खा सकती हैं. आइए जानते हैं लौकी कलाकंद बनाने की आसान रेसिपी.

लौकी कलाकंद बनाने के लिए सामग्री

1 मिडियम शेप की लौकी

1 लीटर फुल क्रीम दूध

200 ग्राम मावा

आधा कप चीनी

2 बड़े चम्मच घी

आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर

8-10 कटे हुए बादाम

8-10 कटे हुए पिस्ता

थोड़ा सा केसर

लौकी कलाकंद बनाने का तरीका

लौकी को छीलकर कद्दूकस करें

सबसे पहले लौकी को अच्छी तरह धोकर छील लें, इसके बाद इसे कद्दूकस कर लें. अगर लौकी में बड़े और सख्त बीज हैं, तो उन्हें निकाल दें. कद्दूकस की हुई लौकी को हाथों से दबाकर उसका अतिरिक्त पानी निकाल लें.

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घी में लौकी भूनें

अब एक कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें कद्दूकस की हुई लौकी डाल दें. इसे मध्यम आंच पर करीब 5 से 7 मिनट तक भूनें. बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि लौकी कड़ाही में चिपके नहीं और उसका कच्चापन दूर हो जाए.

दूध डालकर पकाएं

जब लौकी अच्छी तरह भुन जाए, तब इसमें दूध डाल दें. अब इसे मध्यम आंच पर पकने दें. बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि दूध तली में न लगे. लौकी को दूध के साथ तब तक पकाएं, जब तक वह नरम न हो जाए और दूध अच्छी तरह गाढ़ा न होने लगे.

चीनी और मावा मिलाएं

अब इसमें चीनी और मावा डालकर अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि मावे में गांठें न रहें. इसे धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं. कुछ देर में मिश्रण गाढ़ा होने लगेगा.

इलायची और मेवे डालें

जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए, तब इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम-पिस्ता डाल दें. आप चाहें तो खुशबू के लिए थोड़ा सा केसर भी मिला सकती हैं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं.

मिश्रण को जमने के लिए रखें

अब एक प्लेट या ट्रे में थोड़ा घी लगाकर चिकना कर लें. तैयार मिश्रण को इसमें डालकर बराबर फैला दें. ऊपर से कटे हुए पिस्ता और बादाम डालकर हल्के हाथों से दबा दें.

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ठंडा करके टुकड़ों में काटें

मिश्रण को पहले कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें. इसके बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. जब कलाकंद अच्छी तरह जम जाए, तो इसे चाकू की मदद से चौकोर काटकर सर्व करें.

कलाकंद बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

लौकी कलाकंद बनाते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

सबसे पहले लौकी ताजी और नरम लें. कद्दूकस करने के बाद उसका अतिरिक्त पानी जरूर निकाल दें. दूध और लौकी को पकाते समय मिश्रण को बीच-बीच में चलाते रहें.

सबसे जरूरी बात यह है कि मिश्रण को अच्छी तरह गाढ़ा होने तक पकाएं, क्योंकि पतला मिश्रण ठीक से नहीं जमेगा. तैयार मिठाई को फ्रिज में रखें और कुछ दिनों के भीतर इस्तेमाल करें.

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