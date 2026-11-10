20 मिनट तक बरसे पत्थर, खून निकलते ही थमा खेल; महेश वर्मा के रक्त से मां भद्रकाली को लगा तिलक

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के हलोग में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसके लिए हर साल दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं. यहां दीपावली के अगले दिन आयोजित होने वाले धामी पत्थर मेले में दो पारंपरिक गुट आमने-सामने थे. करीब 20 मिनट तक एक-दूसरे पर पत्थर फेंके जाते रहे. अचानक एक पत्थर जमोगी गुट के महेश वर्मा को लगा. उनकी आंख के पास चोट आई और घाव से खून निकलने लगा. बस, इसके साथ ही सदियों से चली आ रही इस परंपरा का सबसे अहम पड़ाव पूरा हो गया और पत्थर फेंकने का खेल रोक दिया गया.

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इसके बाद महेश वर्मा को मंदिर परिसर ले जाया गया. वहां उनके रक्त से मां भद्रकाली को तिलक लगाने की परंपरा निभाई गई. धामी के इस अनोखे मेले में हर साल यही मान्यता जुड़ी रहती है कि जब तक किसी व्यक्ति को पत्थर लगने से रक्त नहीं निकलता, तब तक पारंपरिक खेल समाप्त नहीं होता. इस बार यह परंपरा महेश वर्मा को चोट लगने के साथ पूरी हुई.

20 मिनट तक दोनों गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी

धामी का पत्थर मेला शुरू होने से पहले ही हलोग में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी. स्थानीय लोगों के साथ आसपास के क्षेत्रों और दूर-दराज से भी बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक आयोजन को देखने पहुंचे. परंपरा के मुताबिक धार्मिक और पारंपरिक प्रक्रियाएं पूरी की गईं. इसके बाद दोनों गुटों के लोग निर्धारित स्थानों पर आमने-सामने आ गए. खेल शुरू होते ही दोनों तरफ से पत्थर फेंकने का सिलसिला शुरू हो गया. कुछ देर में पूरा मैदान पत्थरों की आवाज और लोगों के शोर से गूंजने लगा. करीब 20 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा. इसी दौरान जमोगी गुट के महेश वर्मा को पत्थर लग गया. चोट आंख के पास आई और खून निकलने लगा. रक्त निकलते ही खेल को रोक दिया गया. मौके पर मौजूद लोगों और स्वयंसेवकों ने महेश वर्मा को संभाला. उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया. इसके बाद मंदिर में मां भद्रकाली को रक्त तिलक लगाने की रस्म निभाई गई.

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किसी दूसरे को बचाने के दौरान लगा पत्थर

इस बार मेले में चोटिल हुए महेश वर्मा ने बताया कि उन्हें एक पत्थर लगा था. हालांकि, उन्होंने खुद को भाग्यशाली बताया. उनके मुताबिक, जिस समय उन्हें पत्थर लगा, उस दौरान वह किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने इस घटना को मां भद्रकाली का आशीर्वाद माना. महेश वर्मा ने कहा कि उनके परिवार की भी इस मेले में गहरी आस्था है. राजपरिवार के सदस्य जगदीश सिंह ने बताया कि इस बार जमोगी गुट के महेश वर्मा को पत्थर लगा है. उन्हें हल्की चोट आई और घाव से रक्त निकलने के बाद उन्होंने मां भद्रकाली को रक्त तिलक लगाया. उन्होंने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया परंपरा के अनुसार हुई. चोट गंभीर नहीं थी. मौके पर मौजूद स्वयंसेवकों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और फर्स्ट एड के बाद वह घर चले गए.

राजदरबार से निकली शोभायात्रा, फिर शुरू हुआ पारंपरिक खेल

धामी पत्थर मेले की शुरुआत केवल पत्थर फेंकने के खेल से नहीं होती, बल्कि इससे पहले कई धार्मिक और पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं. मंदिर के मुख्य पुजारी देवेंद्र भारद्वाज ने बताया कि मेले के दिन शोभायात्रा राजदरबार से शुरू हुई. इसके बाद निर्धारित रीति-रिवाजों के अनुसार पत्थर का पारंपरिक खेल आयोजित किया गया. देवेंद्र भारद्वाज ने बताया कि पत्थर का खेल संपन्न होने के बाद इससे जुड़ी अन्य धार्मिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं. सभी रस्मों को परंपरा के अनुसार व्यवस्थित तरीके से निभाया गया. इस आयोजन में स्थानीय देव आस्था और धामी की पुरानी सांस्कृतिक परंपराओं की अहम भूमिका रहती है.

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करीब 400 साल पुरानी परंपरा के पीछे क्या है मान्यता?

धामी के पत्थर मेले को लेकर कई ऐतिहासिक मान्यताएं और लोककथाएं प्रचलित हैं. स्थानीय मान्यता के अनुसार, प्राचीन समय में यहां मां भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए नरबलि की प्रथा थी. कहा जाता है कि समय के साथ इस प्रथा को बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर पत्थरों का पारंपरिक खेल शुरू हुआ. इसी मान्यता के चलते खेल के दौरान किसी व्यक्ति को पत्थर लगने से रक्त निकलने पर उस रक्त से मां भद्रकाली को तिलक लगाने की रस्म निभाई जाती है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह परंपरा करीब 400 साल से चली आ रही है. हालांकि, इसके शुरुआती दौर और बदलावों से जुड़ी बातें स्थानीय मान्यताओं और लोककथाओं के रूप में पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं. आज भी धामी के लोग इस आयोजन को अपनी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानते हैं.

क्यों खास है धामी का पत्थर मेला?

धामी का पत्थर मेला हिमाचल प्रदेश की उन परंपराओं में शामिल है, जिनकी पहचान सामान्य मेलों से बिल्कुल अलग है. दीपावली के अगले दिन होने वाला यह आयोजन स्थानीय समाज, राजपरिवार की परंपराओं और मां भद्रकाली के प्रति लोगों की आस्था से जुड़ा है. हर साल बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचते हैं. आधुनिक दौर में भी इस मेले का आकर्षण कम नहीं हुआ है. नई पीढ़ी भी अपने बुजुर्गों से मिली इस परंपरा को देखती और समझती है. हालांकि, पत्थर फेंकने के इस आयोजन में चोट लगने का जोखिम भी रहता है, इसलिए सुरक्षा और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था महत्वपूर्ण है. इस साल भी राजदरबार से शुरू हुई शोभायात्रा, दोनों गुटों के बीच करीब 20 मिनट तक चला पत्थर का खेल और महेश वर्मा को लगी चोट के बाद मां भद्रकाली को रक्त तिलक लगाने की रस्म के साथ धामी का ऐतिहासिक मेला संपन्न हुआ.



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