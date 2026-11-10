सचिन के लिए सिर्फ पत्नी नहीं, 'घर' हैं अंजलि... जन्मदिन पर मास्टर ब्लास्टर का एक पोस्ट, जिसने 36 साल पुरानी प्रेम कहानी फिर कर दी ताजा

क्रिकेट के मैदान पर सचिन तेंदुलकर ने दुनिया जीत ली, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जीत का नाम अंजलि है. जिस उम्र में बच्चे सपनों की दुनिया बुनते हैं, उस उम्र में सचिन ने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट शतक ठोककर दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था. तब उन्हें कहां पता था कि क्रिकेट के इसी सफर से लौटते वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर एक ऐसी मुलाकात होने वाली है, जो उनकी पूरी जिंदगी की कहानी बदल देगी. पहली नजर, ऑटोग्राफ लेने की बेचैनी, फोन पर बातचीत, मिलने के लिए बहाने और फिर शादी. 36 साल से यह रिश्ता सचिन की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना हुआ है.

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मंगलवार (10 नवंबर) को पत्नी अंजलि के जन्मदिन पर सचिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर महज एक लाइन लिखी, लेकिन इस छोटे से संदेश ने उनके रिश्ते की पूरी कहानी का अहसास करा दिया. उन्होंने लिखा, 'तुम्हारे होने से घर हमेशा कुछ ज्यादा ही खास रहा है. जन्मदिन मुबारक हो, अंजलि!' साथ में लाल दिल का इमोजी भी लगाया. अंजलि अब 59 साल की हो गई हैं.

यह किसी क्रिकेट रिकॉर्ड का जश्न नहीं था. न कोई बड़ी उपलब्धि, न कोई शतक और न ही मैदान पर मिली जीत. यह उस इंसान के लिए प्यार का इजहार था, जो सचिन के लिए सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि घर लौटने की सबसे बड़ी वजह है. जिस शख्स को दुनिया क्रिकेट का भगवान कहती है, उसके लिए घर की सबसे बड़ी खुशी अंजलि का साथ है.

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मैनचेस्टर में बल्ले से चमके, मुंबई में दिल हार बैठे

इस कहानी की शुरुआत 14 अगस्त 1990 से जुड़ी है. इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच का आखिरी दिन था. भारतीय टीम 408 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. छह विकेट सिर्फ 183 रनों पर गिर चुके थे. हार सामने खड़ी थी. तभी छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए 17 साल और 107 दिन के सचिन तेंदुलकर ने ऐसा मोर्चा संभाला कि क्रिकेट की दुनिया हैरान रह गई.

सचिन ने नाबाद 119 रन ठोक दिए. मनोज प्रभाकर के साथ सातवें विकेट के लिए 160 रनों की अटूट साझेदारी की और भारत को हार से बचा लिया. यह उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था. सचिन टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज बन गए थे.

यह पारी उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. लेकिन इस ऐतिहासिक दौरे से लौटने के बाद उनकी जिंदगी में एक और पारी शुरू होने वाली थी. इस बार सामने कोई तेज गेंदबाज नहीं, बल्कि अंजलि थीं.

ऑटोग्राफ लेने के लिए पीछे दौड़ीं, फिर दिल तक पहुंच गईं

इंग्लैंड दौरे से लौटने के बाद सचिन की अंजलि से पहली मुलाकात मुंबई एयरपोर्ट पर हुई. अंजलि अपनी मां को रिसीव करने वहां पहुंची थीं. उनके साथ मौजूद दोस्त डॉ. अपर्णा ने सचिन को पहचान लिया और अंजलि को बताया कि इंग्लैंड में शतक लगाने वाला क्रिकेटर यही है.

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फिर क्या था! अंजलि ऑटोग्राफ लेने के लिए सचिन के पीछे दौड़ पड़ीं. दूसरी तरफ सचिन अपने शर्मीले स्वभाव के चलते कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दे पाए. वह अपने भाई अजीत और नितिन के साथ कार में बैठकर वहां से निकल गए.

इस मुलाकात का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि सचिन को देखते ही अंजलि इतनी उत्साहित हो गईं कि अपनी मां को रिसीव करना ही भूल गईं. एक तरफ 17 साल का वह युवा क्रिकेटर था, जो मैदान पर दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों को छका रहा था, तो दूसरी तरफ उनसे करीब छह साल बड़ी मेडिकल की छात्रा अंजलि थीं. क्रिकेट की दुनिया में तेजी से पहचान बना रहे सचिन पहली ही नजर में अंजलि को भा गए थे.

पत्रकार बनकर पहुंच गईं घर, मिलने के लिए करने पड़े जतन

एयरपोर्ट की वह मुलाकात खत्म जरूर हुई, लेकिन अंजलि के मन में सचिन से दोबारा मिलने की इच्छा पैदा कर गई. उन्होंने दोस्तों की मदद से सचिन का फोन नंबर हासिल किया और बातचीत शुरू कर दी.

फोन पर अंजलि ने कहा कि उन्होंने सचिन को एयरपोर्ट पर देखा था. सचिन ने हंसते हुए जवाब दिया, 'हां, मैंने भी आपको देखा था. आप मेरे पीछे भाग रही थीं.'

धीरे-धीरे फोन पर बातचीत का सिलसिला बढ़ा और दोस्ती प्यार में बदलने लगी. अंजलि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह एक बार खुद को पत्रकार बताकर सचिन के घर तक पहुंच गई थीं. सचिन की बढ़ती लोकप्रियता के बीच दोनों के लिए अकेले में मिलना आसान नहीं था.

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एक बार रात 8:30 बजे मिलने का कार्यक्रम बना. सचिन समय पर पहुंच गए, लेकिन अंजलि घर से निकल नहीं पाईं. उस दौर में मोबाइल फोन नहीं थे. लिहाजा न तो आसानी से संपर्क हो सकता था और न ही इंतजार का कोई आसान रास्ता था. सचिन को बिना मिले ही लौटना पड़ा.

दोनों की मुलाकातों के ठिकानों में ग्रांट मेडिकल कॉलेज और जेजे अस्पताल भी शामिल रहे, जहां अंजलि डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रही थीं. लोनावाला स्थित उनके पैतृक बंगले पर भी दोनों मिलते थे.

1990 के सचिन. (Photo: Getty)

दुनिया के तेज गेंदबाजों से नहीं डरे, लेकिन शादी की बात पर अटक गए

करीब पांच साल तक चले प्रेम संबंध के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया. सचिन के लिए यह जिंदगी का बेहद अहम फैसला था, लेकिन परिवार के सामने अंजलि का जिक्र करना आसान नहीं था.

सचिन ने अपनी आत्मकथा 'Playing It My Way' में इस दौर का जिक्र करते हुए बताया था कि परिवार से अंजलि के साथ शादी की बात करना दुनिया के तेज गेंदबाजों का सामना करने से भी ज्यादा मुश्किल था. आखिरकार उन्होंने यह जिम्मेदारी अंजलि को सौंप दी.

दोनों ने 24 मई 1995 को शादी कर ली. इसके बाद सारा और अर्जुन के रूप में परिवार पूरा हुआ. सचिन का क्रिकेट करियर लगातार नई ऊंचाइयां छूता रहा. 100 अंतरराष्ट्रीय शतक, 200 टेस्ट और 2011 विश्व कप की ऐतिहासिक जीत. इन तमाम उपलब्धियों के बीच अंजलि उनके साथ खड़ी रहीं.

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दुनिया के लिए सचिन, घर के लिए सिर्फ अंजलि के साथी

सचिन की जिंदगी में मैदान के बाहर भी कई यादगार पल आए. कभी रिकॉर्ड टूटे, कभी नए बने. कभी हार का दर्द मिला तो कभी विश्व कप जीतने की खुशी. लेकिन हर दौर में अंजलि उनकी जिंदगी का स्थायी हिस्सा बनी रहीं.

सचिन के जन्मदिन वाले संदेश में सबसे खूबसूरत बात यही है कि उन्होंने अंजलि को अपनी उपलब्धियों का हिस्सा बताने के बजाय अपने 'घर' का मतलब बताया. यह उस इंसान की भावना है, जिसके नाम पर दुनिया के क्रिकेट मैदानों में तालियां गूंजती हैं, लेकिन जिसे घर पहुंचकर सबसे ज्यादा सुकून मिलता है.

क्रिकेट में सचिन और अंजलि की साझेदारी के रन नहीं गिने जा सकते. इस साझेदारी का कोई स्ट्राइक रेट नहीं है, कोई रिकॉर्ड बुक नहीं है और न ही कोई मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड. लेकिन सचिन के इस एक वाक्य ने बता दिया कि उनकी जिंदगी की सबसे सफल साझेदारी कौन सी है.

मैदान पर सचिन ने शतकों का शिखर छुआ, लेकिन जिंदगी में अंजलि के साथ ने उनके घर को मुकम्मल बनाया.

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