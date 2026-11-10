Rajiv Thakur Struggling Days: 'घर पब्लिक टॉयलेट लगता था', दंगों में राख हुई फैक्ट्री, पाई-पाई को मोहताज था परिवार, भावुक हुआ कॉमेडियन

स्टैंडअप कॉमेडियन राजीव ठाकुर आज टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुके हैं. वो अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं. उनके जोक्स किसी भी मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी होते हैं. आज राजीव के पास नाम, पैसा और शोहरत सब कुछ है. लेकिन एक समय ऐसा था, जब उन्होंने बहुत बुरे दिन देखे थे और कड़े संघर्ष का सामना किया था.

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जब कॉमेडियन का छलका दर्द

एक पुराने इंटरव्यू में कॉमेडियन राजीव ठाकुर ने अपने संघर्ष के दिनों के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया था कि उनका बचपन काफी मुश्किलों में बीता, जिसका उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है.

वैभव मुंजाल संग एक पुराने इंटरव्यू में राजीव ने अपने बचपन के मुश्किल दिनों पर खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया था कि कैसे आज भी उनके लिए उन दिनों के बारे में बात करना मुश्किल होता है. राजीव ने कहा था- मेरी जर्नी ऐसी सिचुएशन में शुरू हुई थी, जिसें मैं याद भी नहीं रखना चाहता. अगर आज मैं लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर करूं, तो शायद वो विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ऐसा कोई बचा ही नहीं है, जो इस बात को साबित कर सके कि मैं किस दौर से गुजरा था.

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राजीव ने कहा कि लोग अक्सर उनसे कहते हैं- आपको अपने दर्द को स्टैंड-अप कॉमेडी में बदल देना चाहिए. मैं कभी-कभी ऐसा करता भी हूं, लेकिन उन जोक्स को परफॉर्म करते हुए मैं बैकस्टेज जाकर रो देता हूं. यही वजह है कि मैं अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में बहुत कम बात करता हूं.

रातोरात बेघर हुआ था परिवार

राजीव ने साझा किया कि उनके पेरेंट्स की शादी के तुरंत बाद उनके परिवार की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था. उन्होंने कहा था- यह बिल्कुल एक पुरानी हिंदी फिल्म की तरह था. मेरे माता-पिता की शादी के बाद मेरे पिता को पुश्तैनी घर छोड़ने के लिए कह दिया गया था. रातोरात, वो एक बड़े घर में रहने के बजाय एक सिंगल कमरे में आ गए थे.

राजीव ने अपनी मुश्किलों पर आगे बात करते हुए कहा था- वो एक ही कमरा हमारा बेडरूम, लिविंग रूम, किचन और यहां तक कि बाथरूम भी था. तीनों बच्चों का जन्म और परवरिश उसी कमरे में हुई. अगर कोई एक इंसान नहाता था, तो बाकी चार लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ता था. मुझे अक्सर ऐसा लगता था जैसे हमारा घर कोई सार्वजनिक शौचालय हो.

बेरोजगार हो गए थे पिता

राजीव ने यह भी खुलासा किया कि 1984 के दंगों के दौरान उनके पिता की धागों की फैक्ट्री तबाह हो गई थी, जिसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई थी. फैक्ट्री खत्म होने के बाद, परिवार के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा था. राजीव ने कहा था- मेरे पिता बेरोजगार थे. मां कपड़े सीकर पैसे कमाती थीं. हम एक कमरे का किराया तक नहीं दे पाते थे. कमरे में सिर्फ 40-वाट का एक ही बल्ब था. मुझे पीली रोशनी से नफरत थी, क्योंकि मैंने कभी ट्यूबलाइट नहीं देखी थी. जब भी मैं किसी के घर जाता था और वहां सफेद रोशनी देखता था, तो सोचता कि हमारे घर में ऐसी रोशनी कब होगी.

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बता दें कि राजीव ठाकुर ने भले ही तंगी देखी है, लेकिनआज वो करोड़ों के मालिक है. राजीव 'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो', 'कॉमेडी सर्कस', 'द कपिल शर्मा शो' और 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में नजर आ चुके हैं.

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