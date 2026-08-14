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पाकिस्तानी 'बिग बॉस' तमाशा में बवाल मचा रहा MBBS डॉक्टर, बना रियलिटी शो स्टार, सेलेब्स को छोड़ा पीछे

पाकिस्तान के रियलिटी शो तमाशा सीजन 5 का धमाकेदार आगाज कुछ दिन पहले हो चुका है. शो में डॉक्टर जी खान की बेहद चर्चा हो रही है. उन्हें लोगों का बेशुमार प्यार मिला है.

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Who is Dr Zee Khan (Photo: Instagram @zeekhanofficial)
Who is Dr Zee Khan (Photo: Instagram @zeekhanofficial)

इंडिया के फैंस भले ही बिग बॉस 20 के आगाज का इंतजार कर रहे हो...लेकिन पाकिस्तान में 'तमाशा' शुरू हो चुका है. मतलब पड़ोसी मुल्क के रियलिटी शो 'तमाशा' के सीजन 5 का ग्रैंड लॉन्च 8 अगस्त को चुका है. ये शो बिग बॉस की तर्ज पर बना है. इसे जाने माने एक्टर अदनान सिद्दीकी होस्ट करते हैं. हर साल की तरह 5वां सीजन भी हंगामे और एंटरटेनमेंट से भरपूर है. 

लेकिन पता है सबसे मजेदार बात क्या है... शो में कोई फिल्म या टीवी स्टार नहीं बल्कि एक MBBS डॉक्टर रूल कर रहा है. जबसे शो शुरू हुआ है बस डॉक्टर जी खान (Dr. Zee Khan) की ड्रामेटिक पर्सनैलिटी की ही चर्चा हो रही है. उनका असली नाम डॉक्टर सिकंदर जमान खान है. शो शुरू हुए 1 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन पूरे शो को डॉक्टर जी खान चला रहे हैं. अब उनकी इतनी बात हो रही है, तो क्यों ना उनके बारे में जान लिया जाए. यकीन मानें, वो बड़े ही मजेदार पर्सनैलिटी हैं.

कौन हैं डॉक्टर जी खान?
डॉक्टर जी खान पाकिस्तान के सेलेब्रिटी MBBS डॉक्टर हैं. लेकिन आप कहेंगे सीरियस रहने वाला कोई डॉक्टर भला इतना एंटरटेनिंग कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि जी खान का डॉक्टरी ही इकलौता पेशा नहीं है. वो मेडिकल फील्ड से होने के साथ एक्टर, होस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर भी हैं. टिकटॉक पर उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं. तमाशा सीजन 5 में आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जी खान ने MBBS की पढ़ाई कराची में की है. उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टरी चुनी, लेकिन कैमरे और सोशल मीडिया की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई. शो में उनका लुक और ड्रेसिंग सेंस भी हाईलाइट हो रहा है. उनकी दबंग पर्सनैलिटी ने पाकिस्तानी आवाम का दिल जीत लिया है. 

शो में उनकी बेबाकी, तीखे तेवर और कंटेस्टेंट्स संग टशन चर्चा में है. खासतौर पर कंटेस्टेंट Esra Ayesha संग उनकी नोकझोंक के क्लिप वायरल हो रहे हैं. डॉक्टर जी खान की पॉपुलैटिरी का आलम ये है कि उनकी एक क्लिप पर राखी सावंत ने भी रिएक्ट किया. इंडिया की ड्रामा क्वीन राखी को भी जी खान एंटरटेनिंग लगे हैं. राखी ने भी जी खान के ह्यूमर को अप्रूव कर दिया है तो आप समझ जाइए वो कितने मजेदार होंगे. भले ही वो ग्लैमर इंडस्ट्री से नहीं हैं, लेकिन ये शो जी खान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में छवि को मजबूत करने का काम करेगा. उनका डॉक्टरी से रियलिटी शो का ये सफर शानदार होने वाला है. कैमरा के सामने उनका कॉन्फिडेंस बड़े-बड़े धुरंधर खिलाड़ियों को मात दे रहा है. 

वैसे एंटरटेनमेंट फील्ड में उनकी एंट्री 2021 में हो गई थी. जानकारी के मुताबिक, उन्होंने पाकिस्तान का पहला एक्टिंग रियलिटी शो इंडस विजन 2006 जीता था. जिसके बाद उन्हें कई शोज के ऑफर आए. जी खान ने सीरियल 'थोड़ा सा आसमान' और Tikon में एक्टिंग की. फैंस को मानना है तमाशा शो के बाद शोबिज में उनके करियर की बड़ी पारी शुरू हो चुकी है. आपको कैसा लगा डॉक्टर जी खान का गेम?

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