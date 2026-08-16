'प्रचंड' हेलिकॉप्टर निर्माण में बड़ा कदम, HAL ने अडानी डिफेंस और BEML से मिलाया हाथ

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने शुक्रवार को सेना और वायुसेना के लिए 156 स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर (LCH) बनाने के ₹62,700 करोड़ के ऑर्डर के तहत बीईएमएल और अडानी डिफेंस के साथ साझेदारी की घोषणा की.



इस समझौते के अनुसार, बीईएमएल 48 और अडानी डिफेंस 42 फ्यूजलेज ढांचे बनाएगी, जबकि बाकी का निर्माण एचएएल खुद करेगा. कर्नाटक के तुमकुरु स्थित नए संयंत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वक्त पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए दो अतिरिक्त उत्पादन लाइनें स्थापित की जा रही हैं. पहली बार निजी उद्योग को हेलिकॉप्टर फ्यूजलेज निर्माण में जोड़ा गया है.



HAL प्रमुख रवि के ने कहा कि ये पार्टनरशिप भारत के एयरोस्पेस इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. पहली बार निजी उद्योग को हेलिकॉप्टर फ्यूजलेज उत्पादन में एकीकृत किया जा रहा है. इससे घरेलू आपूर्ति चेन मजबूत होगी और भारतीय एमएसएमई (MSME) इकाइयों व कलपुर्जा निर्माताओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे. इस साझेदारी से तुमकुरु सुविधा में 156 प्रचंड हेलिकॉप्टरों (90 सेना के लिए और 66 वायुसेना के लिए) का निर्माण तेजी से होगा.

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प्रचंड में होगे सात नए सिस्टम



वहीं, सीरीज प्रोडक्शन वाले नए प्रचंड हेलिकॉप्टरों में मौजूदा लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन (LSP) मॉडल की तुलना में सात नए सिस्टम और चार बड़े अपग्रेड होंगे. इनमें स्थानीय स्तर पर निर्मित हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, लेजर-निर्देशित रॉकेट, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, परमाणु पहचान क्षमता, सुरक्षित डेटा लिंक, बाधा निवारण प्रणाली और डायरेक्टेड इन्फ्रारेड काउंटरमेजर शामिल हैं. हेलिकॉप्टर में स्वदेशी सामग्री को 45% से बढ़ाकर 65% से अधिक किया जाएगा.

2027-28 में शुरू होगी डिलीवरी



बता दें कि HAL 2027-28 में नए प्रचंड हेलिकॉप्टरों की डिलीवरी शुरू करेगा और अगले 5 सालों में इसे पूरा कर लेगा. इससे पहले HAL 15 एलएसपी प्रचंड हेलिकॉप्टर (10 वायुसेना और 5 सेना को) सौंप चुका है. फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरु में 615 एकड़ में फैली देश की सबसे बड़ी हेलिकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया था जो सालाना 30 हेलिकॉप्टर बनाने में सक्षम है. ये परियोजना सैन्य आयात पर निर्भरता घटाने अहम मदद करेगी.

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