MP की राजधानी भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने युवक पर शादी का झांसा देकर करीब एक साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. छात्रा के मुताबिक, युवक विश्वविद्यालय परिसर में बने क्वार्टर में आता था और उससे शादी करने का भरोसा देकर संबंध बनाता रहा. बाद में वह अपने वादे से मुकर गया. छात्रा की शिकायत पर रातीबड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसे जेल भेज दिया गया है.

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पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान आनंद दीप सिंह भामरा के रूप में हुई है. वह कोलार क्षेत्र के एक कैफे में काम करता है. उसकी पत्नी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में कर्मचारी है. छात्रा की पहचान आरोपी की पत्नी के माध्यम से हुई थी.

पत्नी को तलाक देकर शादी करने का दिया था भरोसा

पुलिस के मुताबिक, छात्रा ने शिकायत में बताया कि आरोपी से उसकी पहचान पत्नी के माध्यम से हुई थी. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत और संपर्क बढ़ा. आरोप है कि युवक ने छात्रा को भरोसा दिलाया कि वह अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद उससे शादी करेगा.

छात्रा का आरोप है कि इसी भरोसे के आधार पर आरोपी करीब एक साल तक उसके संपर्क में रहा. इस दौरान वह विश्वविद्यालय परिसर में बने क्वार्टर में आता था और उसके साथ संबंध बनाता रहा. जब छात्रा ने शादी की बात की तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया. इसके बाद छात्रा ने रातीबड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई.

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आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया

रातीबड़ क्षेत्र की एसीपी अंकिता खातरकर ने बताया कि विश्वविद्यालय की छात्रा ने आवेदन देकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने की शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी आनंद दीप सिंह भामरा को गिरफ्तार किया गया है.

एसीपी के मुताबिक, आरोपी कोलार स्थित एक निजी कैफे में काम करता है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले से जुड़े तथ्यों और छात्रा के आरोपों की जांच की जा रही है.

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