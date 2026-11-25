बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी इन दिनों चर्चा में है. इस शादी समारोह का नजारा किसी शाही आयोजन से कम नहीं दिखाई दे रहा. शादी में शामिल होने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई बड़े चेहरे पहुंचे. इनमें पूर्व सांसद, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और बाहुबली नेताओं के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं.

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उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भी अनंत सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे. वह दोपहर करीब 12:45 बजे पटना पहुंचे थे. इसके बाद वह अपने हेलिकॉप्टर से मोकामा के नदवां पहुंचे. बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह और अनंत सिंह के बीच पुराने पारिवारिक संबंध हैं. उनकी इस शादी समारोह में मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है.

बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार भी अनंत सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे. उन्होंने इस पारिवारिक समारोह में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. शादी में बिहार की राजनीति से जुड़े कई अन्य प्रमुख चेहरे भी नजर आए. इस आयोजन में अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं की मौजूदगी देखने को मिली.

दानापुर के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव भी अनंत सिंह की बेटी को आशीर्वाद देने पहुंचे. वह अपने बेटे अभिमन्यु के साथ मोकामा पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि समारोह स्थल तक पहुंचने के लिए उन्हें खेत के रास्ते पैदल चलना पड़ा. इसके बाद वह अनंत सिंह के घर पहुंचे और उनकी बेटी को आशीर्वाद दिया. शादी में उनकी मौजूदगी भी चर्चा में रही.

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अनंत सिंह को जेडीयू से बाहर किया जा चुका है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ उनके करीबी रिश्ते एक बार फिर चर्चा में हैं. ललन सिंह भी अनंत सिंह की बेटी की शादी के मौके पर उनके घर पहुंचे. उनकी मौजूदगी को दोनों नेताओं के पुराने संबंधों के संदर्भ में देखा जा रहा है. शादी समारोह में ललन सिंह का पहुंचना बिहार की सियासत के लिहाज से भी चर्चा का विषय बना.

बिहार के बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की पत्नी और पूर्व विधायक अनु शुक्ला भी इस शादी समारोह में शामिल होने पहुंचीं. उन्होंने अनंत सिंह के परिवार के इस खास मौके पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इस तरह शादी में बिहार के कई ऐसे राजनीतिक परिवारों के सदस्य भी नजर आए, जिनका राज्य की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रहा है.

बिहार के पूर्व सांसद साधु यादव भी अनंत सिंह की बेटी की शादी में शामिल हुए. साधु यादव राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साले हैं. वह शादी समारोह में पहुंचे और शिवांगी को आशीर्वाद दिया. उनकी मौजूदगी ने भी इस पारिवारिक आयोजन को राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया.

वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह के भी अनंत सिंह की बेटी की शादी में पहुंचने की रिपोर्ट है. रामा सिंह बिहार की राजनीति में अपनी दबंग छवि के लिए जाने जाते हैं. उनके भी इस समारोह में शामिल होने की जानकारी सामने आई है. इस तरह अनंत सिंह की बेटी की शादी में बिहार और उत्तर प्रदेश के कई चर्चित राजनीतिक चेहरों की मौजूदगी देखने को मिली.

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(मोकामा से सुजीत गुप्ता का इनपुट)

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