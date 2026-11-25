दिल्ली के सराय काले खां फ्लाईओवर के पास सड़क पर मामूली टक्कर के बाद बड़ा विवाद हो गया. यहां कार और बाइक की टक्कर के बाद कार सवार दो लोगों ने बाइक पर जा रहे दो युवकों पर हमला कर दिया.

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कार सवारों पर आरोप है कि दोनों ने बेसबॉल बैट और हथौड़े से उनके सिर पर वार किए. हमले में दोनों युवक घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. दोनों सफदरजंग अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं.

पुलिस के मुताबिक, 25 नवंबर को शाम करीब 4:10 बजे इस घटना की सूचना 112 पर मिली थी. कॉल करने वाले ने बताया कि सराय काले खां फ्लाईओवर के पास झगड़ा और मारपीट हुई है. सूचना मिलते ही सनलाइट कॉलोनी थाने में DD एंट्री दर्ज की गई. पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

कार से बाइक की टक्कर के बाद शुरू हुआ झगड़ा

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, विक्रम (39) और अरुण (22) ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहे थे. दोनों सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन में ठेके पर काम करते हैं. वे अपनी सिल्वर रंग की अपाचे बाइक से जा रहे थे. इसी दौरान एक सफेद रंग की हुंडई क्रेटा कार उनकी बाइक के संपर्क में आ गई.

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इसके बाद कार में सवार दो लोग बाहर निकले. उनकी बाइक सवार युवकों से कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. आरोप है कि कार सवार दोनों लोगों ने बेसबॉल बैट और हथौड़े से विक्रम और अरुण पर हमला कर दिया. दोनों के सिर पर वार किए गए. हमले के बाद दोनों घायल हो गए.

गाजियाबाद के रहने वाले हैं दोनों घायल

घायल विक्रम की उम्र 39 साल है. वह गाजियाबाद के शास्त्री नगर के रहने वाले हैं. वहीं, 22 साल के अरुण गाजियाबाद के गोविंदपुरम में रहते हैं. दोनों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, क्रेटा कार में सवार दोनों लोगों की पहचान और उनके ठिकाने का पता लगाया जा रहा है. मामले में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 309 और 3(5) के तहत मामला दर्ज करने की बात कही है.

फिलहाल पुलिस घटना की पूरी कड़ी की जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि टक्कर कैसे हुई और मारपीट में किसकी क्या भूमिका थी. पुलिस का कहना है कि अभी जांच शुरुआती दौर में है.

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