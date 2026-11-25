उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा निजी WhatsApp चैट मामला अब कानूनी विवाद में बदल गया है. अंकिता भंडारी की निजी चैट लीक किए जाने के मामले में पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और उनके वकील अनुज पुंडीर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

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इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66C और 66D के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356(2) और 79 के तहत केस दर्ज किया गया है. मामला अंकिता और उनके एक मित्र के बीच हुई निजी बातचीत से जुड़ा है, जिसे लेकर निजता और गरिमा के अधिकार का सवाल उठा है.

अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने अंकिता और उनके मित्र के बीच हुई WhatsApp चैट को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के तौर पर संकलित किया था. FIR से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, इसी निजी बातचीत को सार्वजनिक किए जाने को लेकर विवाद सामने आया है.

चैट में अंकिता और उनके मित्र के बीच व्यक्तिगत बातचीत थी, जिसे निजी विश्वास और निजता के दायरे में बताया गया है. अब इसी चैट को लेकर विनोद आर्य और अनुज पुंडीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है.

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संलग्न कानूनी दस्तावेज के मुताबिक, अंकिता भंडारी की मां ने अदालत में निजी WhatsApp चैट के इस्तेमाल और उससे जुड़े सवालों पर आपत्ति जताई थी. दस्तावेज में उल्लेख है कि अंकिता और उनके मित्र के बीच हुई बातचीत व्यक्तिगत प्रकृति की थी और उसे सार्वजनिक किए जाने से निजता प्रभावित हो सकती थी.

इस दौरान मृतका की निजता, गरिमा और व्यक्तिगत अधिकारों का मुद्दा भी उठाया गया. अदालत में इस मामले को लेकर यह सवाल आया कि निजी बातचीत को किस तरह न्यायिक प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जा सकता है.

संलग्न दस्तावेज के अनुसार, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुनवाई के दौरान निजी WhatsApp चैट का जिक्र हुआ था. इस चैट के आधार पर सवाल पूछे जाने और उसके न्यायिक प्रक्रिया में इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताई गई थी.

बाद में यह मुद्दा उत्तराखंड हाईकोर्ट के समक्ष भी विचार के लिए आया. दस्तावेज में मृतका की निजता और गरिमा के अधिकार को महत्वपूर्ण बताते हुए न्यायिक प्रक्रिया के दौरान संवेदनशीलता बरतने की बात दर्ज है.

अब चार धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

अंकिता भंडारी की निजी चैट लीक मामले में अब विनोद आर्य और अनुज पुंडीर के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद मामला कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ गया है. पुलिस ने IT Act की धारा 66C और 66D तथा BNS की धारा 356(2) और 79 के तहत केस दर्ज किया है.

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इन धाराओं के तहत दर्ज मामले में आगे पुलिस की जांच और कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी. फिलहाल मामला अंकिता भंडारी की निजी चैट, उसके कथित प्रसार और निजता के अधिकार से जुड़े विवाद पर केंद्रित है.

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