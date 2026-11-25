एक्टर और भाजपा सांसद रवि किशन एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार करण जौहर के सेलिब्रिटी टॉक शो 'कॉफी विद करण' में अपनी मौजूदगी को लेकर. जब शो में करण जौहर ने गोरखपुर को स्पेन जैसा मानने से इनकार करने वालों को लेकर सवाल किया, तो रवि किशन ने बड़ी बेबाकी से अपना नजरिया रखा और बताया कि उनके लिए मेनिफेस्टेशन कैसे काम करता है.

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करण जौहर रवि किशन से पूछते हैं कि उन लोगों के लिए उनका वन-लाइन मैसेज क्या है जो यह नहीं मानते कि गोरखपुर स्पेन जैसा हो सकता है. इस पर रवि किशन खुद की मिसाल देते हुए कहते हैं कि उन्होंने खुद को मेनिफेस्ट किया है और साथ बैठे अक्षय कुमार की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भी मेनिफेस्ट किया है.

रवि किशन ने दिया जवाब

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रवि किशन कहते हैं कि भला कभी ऐसा सुना है कि कोई अपने घर को कचरे का डब्बा कहे? उनके मुताबिक हमेशा यही कहना चाहिए कि मेरा घर महल है और मेरा बेटा राजकुमार है. उनका मानना है कि इंसान मेनिफेस्ट करता है और फिर ईश्वर उसे सजाता है.

रवि किशन ने इसे अपने लिए बेहद कामयाब फॉर्मूला बताते हुए कहा कि वह मेनिफेस्ट करते हैं और चीजें उन्हें मिलती हैं, और उनके शिव उन्हें देते हैं. उन्होंने कहा कि आज इसी की बदौलत वह करण जौहर के साथ बैठे हैं.

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गोरखपुर और स्पेन वाला बयान

शो में जिस पुराने बयान का जिक्र हो रहा है, उसकी शुरुआत तब हुई थी जब रवि किशन ने अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर की तारीफ करते हुए उसकी तुलना स्पेन से कर दी थी. उन्होंने यह बात 29 अगस्त, 2026 को गोरखपुर के बशारतपुर में बने नए 'कल्याण मंडपम' के उद्घाटन के मौके पर कही थी.



रवि किशन की इस तुलना पर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई थी और लोग मजाक भी उड़ाने लगे. कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें गोरखपुर की जलभराव वाली सड़कों की तुलना स्पेन की अच्छी सड़कों से की गई थी.

आलोचनाओं का जवाब देते हुए, 'द इंडियन एक्सप्रेस' को दिए एक इंटरव्यू में किशन ने अपने बयान का बचाव किया. उन्होंने शहर के बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स का ज़िक्र किया, साथ ही यह भी माना कि कुछ समस्याएं अभी भी सुलझानी बाकी हैं.

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