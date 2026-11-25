उत्तर प्रदेश के इटावा में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर लगाए गए WhatsApp Status से चोरों को घर में रखे जेवरात की जानकारी मिली. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली महिला ने पहले पीड़ित परिवार की महिला से नजदीकी बढ़ाई और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर घर में चोरी की साजिश रची. पुलिस ने इस मामले में पड़ोसी महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 36 ग्राम सोना, 541 ग्राम चांदी के जेवरात, 2 लाख 32 हजार रुपये नकद और एक स्विफ्ट कार बरामद की है.

घर खाली देखकर दिया चोरी को अंजाम

मामला इटावा शहर के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर, महेरा चुंगी का है. यहां रहने वाली सीमा देवी पत्नी सुदेश कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत के मुताबिक, 6 मार्च 2026 को परिवार के लोग एक समारोह में गए हुए थे. इसी दौरान घर के पीछे के दरवाजे का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और अलमारी से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो शक पड़ोस में रहने वाली पूजा यादव पर गया. जांच के बाद पुलिस ने पूजा समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

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WhatsApp Status से मिली गहनों की जानकारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, सीमा देवी सोशल मीडिया पर सोने के गहने पहनकर WhatsApp Status लगाती थीं. पड़ोस में रहने वाली पूजा यादव उनके स्टेटस देखती थी. इसी दौरान उसे घर में रखे जेवरात की जानकारी हुई.

पुलिस के अनुसार, पूजा ने सीमा देवी से नजदीकी बढ़ाई और उनके घर आने-जाने लगी. जब उसे पता चला कि परिवार घर से बाहर गया हुआ है, तो उसने अपने साथियों के साथ चोरी की योजना बनाई.

प्रेमी और दो अन्य साथियों के साथ बनाई योजना

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पूजा यादव की करीब चार साल पहले एक शादी समारोह में अपने मौसेरे भाई गौतम यादव से दोस्ती हुई थी. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी.

आरोप है कि पूजा ने गौतम को सीमा देवी के घर में रखे गहनों के बारे में बताया. इसके बाद चोरी की योजना बनाई गई. पुलिस के अनुसार, 4 मार्च की रात घर में किसी के मौजूद नहीं होने का फायदा उठाकर पूजा और उसके साथियों ने पिछले दरवाजे की कुंडी तोड़ी और अलमारी से सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए.

चोरी के बाद आरोपियों ने पकड़े जाने से बचने के लिए जेवरात अलग-अलग जगहों पर बेच दिए.

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चोरी के पैसों से खरीदी स्विफ्ट कार

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी गौतम यादव ने पूछताछ में बताया कि चोरी की रकम में से करीब 2 लाख 70 हजार रुपये देकर उसने फाइनेंस पर स्विफ्ट कार खरीदी थी. कुछ रकम खर्च भी कर दी गई थी.

पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 36 ग्राम सोना, 541 ग्राम चांदी के आभूषण, 2 लाख 32 हजार रुपये नकद और स्विफ्ट कार बरामद की है.

चार आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में पूजा यादव (32), गौतम यादव (35), आसिफ मंसूरी (31) और राम वर्मा (27) को गिरफ्तार किया है. सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के अनुसार, चारों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है.

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