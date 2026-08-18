सोनीपत मेडिकल कॉलेज में छेड़छाड़ के बाद MBBS छात्राओं में गुस्सा, सुरक्षा को लेकर निदेशक ऑफिस के बाहर प्रदर्शन

हरियाणा के सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज की MBBS छात्राओं ने सुरक्षा को लेकर मोर्चा खोल दिया है. मेडिकल कॉलेज की दो इंटर्न छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की अलग-अलग घटनाओं के बाद मंगलवार को ये छात्राएं निदेशक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गईं. छात्राओं का आरोप है कि कैंपस में उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं. इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में मेडिकल छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं और कॉलेज प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रही हैं.

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जानकारी के मुताबिक, दो दिन पहले मेडिकल कॉलेज की दो छात्राओं के साथ अलग-अलग घटनाएं हुई थीं. दोनों मामलों में छात्राओं की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था. पुलिस की कार्रवाई के बावजूद मेडिकल कॉलेज की छात्राएं कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने और ट्रेनिंग करने वाली छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना कॉलेज प्रशासन की जिम्मेदारी है. इसी को लेकर उन्होंने निदेशक कार्यालय के बाहर धरना शुरू किया.

प्रदर्शन कर रही छात्राओं की मुख्य मांग मेडिकल कैंपस में महिला छात्रों और ट्रेनी डॉक्टरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना है. छात्राएं चाहती हैं कि कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. दो छात्राओं के साथ हुई घटनाओं के बाद मेडिकल कॉलेज की अन्य छात्राओं में भी चिंता का माहौल है. प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने अपनी सुरक्षा को लेकर कॉलेज प्रशासन के सामने सवाल उठाए और उचित कार्रवाई की मांग की.

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इस मामले को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस ने लिखा, 'बेटियों को सुरक्षा दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है.' पार्टी ने आगे कहा कि बेटियों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं. पोस्ट में आरोप लगाया गया कि दोषियों को लेकर कार्रवाई नहीं होने से विकृत मानसिकता वाले लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं. कांग्रेस ने सोनीपत मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से छेड़छाड़ के मामले का जिक्र करते हुए कैंपस में हुए प्रदर्शन को भी उठाया.

हरियाणा कांग्रेस ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारे के साथ बीजेपी पर तंज कसते हुए एक और लाइन जोड़ने की बात कही जानी चाहिए- 'अपनी बेटियां घर पर बिठाओ.' कांग्रेस ने यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, पुलिस ने छात्राओं की शिकायत के आधार पर मामले दर्ज किए हैं और अब मेडिकल कॉलेज की छात्राएं कैंपस में अपनी सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की मांग कर रही हैं.

फिलहाल, इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है. उधर सोनीपत पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य की तलाश जारी है.

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