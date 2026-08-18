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Kal Ka Rashifal 19 August 2026: बुधवार के दिन 2 राशियों के हाथ लगेगी कामयाबी, जानें सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा दिन

Kal Ka Rashifal 19 August 2026: करियर और व्यापार अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ेगा. परिचितों से मुलाकात होगी और रचनात्मक गतिविधियों में तेजी आएगी. रक्त संबंध मजबूत होंगे

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कल का राशिफल 19 अगस्त 2026 (Photo: ITG)
कल का राशिफल 19 अगस्त 2026 (Photo: ITG)

मेष राशि: औद्योगिक प्रयासों में दिखेगा उत्साह, टीम वर्क से मिलेगी सफलता
मेष राशि के जातक औद्योगिक प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे और टीम वर्क से लगातार आगे बढ़ते रहेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा और आर्थिक गतिविधियों में आपकी पहल बढ़ेगी.

महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी लाएंगे और नेतृत्व संबंधी मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएं. करियर और व्यापार में जुड़ाव बना रहेगा, जिससे आवश्यक अनुबंधों में सक्रियता आएगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5, 9

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शुभ रंग (Lucky Color): अंजीर समान

कल का उपाय (aaj ke upay): एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. 'ऊं बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं.

वृष राशि: बातचीत में बरतें सजगता, लोभ और प्रलोभन से बनाएं दूरी
वृष राशि के जातकों को कामकाजी बातचीत में सजगता बढ़ानी होगी. विषयों को भली-भांति समझकर ही कदम आगे बढ़ाएं. विनय और विवेक से कार्य करें तथा किसी पर भी शीघ्र भरोसा करने से बचें.

सेवा क्षेत्र में सूझबूझ से गति मिलेगी. विपक्षियों की सक्रियता बनी रहेगी, इसलिए तार्किक और तथ्यात्मक व्यवहार रखें. नौकरी में स्थिति सहज रहेगी, हालांकि लोभ-प्रलोभन से बचना अनिवार्य है.

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शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6, 8

शुभ रंग (Lucky Color): सिल्वर

कल का उपाय (aaj ke upay): एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. ऊं बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.

मिथुन राशि: करीबियों से मिलेंगे आकर्षक प्रस्ताव, वाणिज्यिक मामलों में आएगा सुधार
मिथुन राशि के जातकों को करीबियों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. वाणिज्यिक मामले संवार पर रहेंगे और मित्रों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा. शिक्षा और अनुशासन पर ध्यान देंगे.

योजनाओं को सहयोगियों की मदद से आगे बढ़ाएंगे. परिवार से करीबी बढ़ेगी और मन के रिश्ते मजबूत होंगे. उत्साह और मनोबल से सभी कार्य पूरे होंगे तथा कार्य विस्तार की योजनाएं आकार लेंगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5, 8

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

कल का उपाय (aaj ke upay): एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.

कर्क राशि: घर-परिवार से बढ़ेगी नजदीकी, आर्थिक राह पर अग्रसर रहेंगे जातक
कर्क राशि के जातक घर-परिवार से नजदीकी बढ़ाने के प्रयास करेंगे. घरेलू यात्रा की संभावना बनी हुई है. प्रबंधन के काम आसानी से सधेंगे और दूसरों के बहकावे में आने से बचें.

आर्थिक राह पर तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन लेन-देन में थोड़ा धैर्य दिखाना होगा. भौतिक वस्तुओं पर फोकस रहेगा. रहन-सहन बेहतर होगा, हालांकि व्यक्तिगत विषयों में अधिक भावुकता से बचें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1, 2, 5

शुभ रंग (Lucky Color): एक्वा ब्लू

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सिंह राशि: वाणिज्यिक अवसरों का उठाएं लाभ, आर्थिक पक्ष रहेगा बेहद मजबूत
सिंह राशि के जातकों का कार्य-व्यापार सकारात्मक बना रहेगा. सूचनाओं के आदान-प्रदान में आगे रहेंगे और वाणिज्यिक अवसरों का भरपूर लाभ उठाएंगे.

पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को संवारने का समय है. करियर में सक्रियता बनी रहेगी, इसलिए तर्क-बहस से बचें और सार्थक संवाद को महत्व दें. आपका आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहने वाला है.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5

शुभ रंग (Lucky Color): पिस्ता कलर

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कन्या राशि: घर में बना रहेगा सुखद वातावरण, वाणी-व्यवहार से जीतेंगे दिल
कन्या राशि के जातकों के घर-परिवार में आनंद का माहौल रहेगा. अपनों की मदद मिलेगी और रक्त संबंध मजबूत होंगे. सुखद यात्राओं के योग बन रहे हैं.

विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. आपकी वाणी और व्यवहार प्रभावशाली रहेगा, जिससे नए रिश्तों को बल मिलेगा और महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5, 8

शुभ रंग (Lucky Color): गहरा हरा

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तुला राशि: नवीन कार्यों को मिलेगा बढ़ावा, साख और लोकप्रियता में होगी वृद्धि
तुला राशि के जातकों के नवीन कार्यों को बल मिलेगा. करियर और व्यापार अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ेगा. परिचितों से मुलाकात होगी और रचनात्मक गतिविधियों में तेजी आएगी.

महत्वपूर्ण कार्य आसानी से सधेंगे. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें. आपकी साख और लोकप्रियता में वृद्धि होगी. प्रबंधन व प्रशासन से जुड़े काम बेहतर होंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 5, 6

शुभ रंग (Lucky Color): स्फटिक के समान

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वृश्चिक राशि: बजट बनाकर करें आर्थिक फैसले, लेन-देन में बरतें पूरी स्पष्टता
वृश्चिक राशि के जातकों को अपने बजट के अनुरूप ही आर्थिक गतिविधियां चलानी होंगी. ढिलाई बरतने से पूंजी का नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें.

निवेश और खर्च बढ़े रह सकते हैं. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. लेन-देन में पूरी स्पष्टता रखें. लंबी दूरी की यात्रा संभव है, स्मार्ट वर्क से काम निपटाएं.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5, 9

शुभ रंग (Lucky Color): गेंहुंआ

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धनु राशि: सकारात्मक रहेंगे आर्थिक परिणाम, आय और प्रभाव में होगी बढ़ोतरी
धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक परिणाम बेहद सकारात्मक बने रहेंगे. वित्तीय विषयों में तेजी से आगे बढ़ेंगे और प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

कार्यक्षेत्र में अधिक समय बिताएंगे, जिससे आपकी आय और प्रभाव दोनों में वृद्धि होगी. सूझबूझ और साहस से लक्ष्यों को साधेंगे. वाणिज्यिक अवसरों को भुनाने का यह सही समय है.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3, 9

शुभ रंग (Lucky Color): वासंती

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मकर राशि: कारोबार में हासिल होगी मनचाही सफलता, प्रशासनिक काम होंगे पूरे
मकर राशि के जातकों के करियर में सहजता बढ़ेगी. कारोबार में मनचाही सफलता हासिल होगी और लाभ का प्रतिशत काफी ऊंचा रहेगा.

प्रशासन से जुड़े मामले संवरेंगे. अधिकारियों के पूरे समर्थन से सभी कार्यों में बड़ा लाभ होगा. आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और आप सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.

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शुभ अंक (Lucky Number): 5, 8, 9

शुभ रंग (Lucky Color): समुद्री

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कुंभ राशि: समय की अनुकूलता का उठाएं लाभ, पैतृक विषयों में दिखेगा प्रभाव
कुंभ राशि के जातक समय की अनुकूलता का पूरा लाभ उठाएंगे. अधिकांश विषय आपके पक्ष में बनेंगे और आर्थिक लाभ को बल मिलेगा.

पैतृक विषयों में आपका प्रभाव रहेगा और सभी का पूरा सहयोग मिलेगा. उच्च शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी आएगी. सुखद यात्रा हो सकती है और व्यापार में लाभ का प्रतिशत शानदार रहेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 1, 5, 8

शुभ रंग (Lucky Color): मोरपंख के समान

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मीन राशि: लेन-देन के मामलों में न करें जल्दबाजी, अनदेखी से बचें
मीन राशि के जातकों को लेन-देन के कार्यों में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए. कार्ययोजनाओं में सहजता रखें और व्यवस्था संचालन में स्पष्टता लाएं.

अपरिचितों से दूरी बनाए रखें और भावुकता पर नियंत्रण रखें. बड़ों और परिजनों की सीख-सलाह से आगे बढ़ें. अप्रत्याशित लाभ संभव है, लेकिन काम में ढिलाई न बरतें.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1, 3, 6, 9

शुभ रंग (Lucky Color): आंवला समान

कल का उपाय (aaj ke upay): एकदंत लंबोदर भगवान श्रीगणेश की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं.

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