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पत्नी के इंस्टाग्राम और ऑटो चलाने की जिद से नाराज था पति, सुलह के बहाने घर बुलाकर किया मर्डर

चेन्नई के अंबत्तूर में एक शख्स ने अपनी पत्नी देवकी की गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम और ऑटो चलाने को लेकर उन दोनों के बीच विवाद चल रहा था. इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपी चिन्ना को गिरफ्तार कर लिया है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

चेन्नई में एक पति पर अपनी 24 वर्षीय पत्नी की हत्या करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, अंबत्तूर में मंगलवार रात आरोपी पति चिन्ना ने कथित तौर पर पत्नी देवकी का गला रेत दिया. बताया गया कि दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर पुरुष दोस्तों से बातचीत और ऑटो-रिक्शा चलाने को लेकर अक्सर विवाद होता था. पुलिस ने आरोपी चिन्ना को घटना के कुछ घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया.

देवकी अपने पति चिन्ना के साथ चेन्नई के मेनमबेडु के इंदिरा नगर इलाके में रहती थी. दोनों के तीन बच्चे हैं, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल है. पुलिस के अनुसार, देवकी खुद भी ऑटो-रिक्शा चलाना सीख रही थी. इसी बात को लेकर भी पति-पत्नी के बीच मतभेद होने की बात सामने आई है. इसके अलावा देवकी के इंस्टाग्राम इस्तेमाल और पुरुष मित्रों से बातचीत को लेकर भी चिन्ना उस पर शक करता था.

पुलिस के मुताबिक, वैवाहिक विवाद के बाद देवकी अपने मायके थिरुमुल्लैवोयल चली गई थी. मंगलवार रात चिन्ना उसके पास पहुंचा और उसे वापस घर आने के लिए मनाया. उसने देवकी से कहा कि तीन बच्चों की खातिर दोनों को अपने मतभेद खत्म कर लेने चाहिए. इसके बाद वह देवकी को अपने इंदिरा नगर स्थित घर लेकर आया. यहां दोनों ने करीब दो घंटे तक बातचीत की.

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इसके बाद चिन्ना ने देवकी से ऑटो-रिक्शा चलाने को कहा और खुद पीछे बैठ गया. पुलिस का आरोप है कि जब ऑटो एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, तभी चिन्ना ने छिपाकर रखा चाकू निकाला. उसने कथित तौर पर देवकी का गला रेत दिया. गंभीर रूप से घायल देवकी सड़क पर गिर पड़ी और काफी खून बहने लगा. घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया.

सड़क से गुजर रहे लोगों ने देवकी को गंभीर हालत में देखा तो पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुदुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि एक व्यक्ति देवकी के साथ ऑटो-रिक्शा में गया था और उसी ने उस पर हमला किया था. इसके बाद पुलिस ने ऑटो के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की.

पुलिस ने चिन्ना की तलाश में कई जगहों पर दबिश दी। करीब आधी रात को पुलिस को पता चला कि वह अंबत्तूर पुलिस स्टेशन के पीछे कामराजपुरम इलाके में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है. पुलिस ने वहां पहुंचकर चिन्ना को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उससे पूछताछ की गई, जिसमें पुलिस के मुताबिक उसने पत्नी की हत्या करने की बात कबूल की.

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पूछताछ में चिन्ना ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि देवकी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध है. इसी शक के चलते उसने उसे वापस घर बुलाने की योजना बनाई थी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पहले सुलह की बात कहकर देवकी को घर बुलाया और फिर उसे ऑटो चलाने के लिए कहा. सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद कथित तौर पर उसने चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है. जांच में पति-पत्नी के बीच हुए पुराने विवाद, देवकी के इंस्टाग्राम इस्तेमाल और ऑटो चलाने को लेकर हुए मतभेदों की भी पड़ताल की जा रही है. फिलहाल आरोपी चिन्ना पुलिस की गिरफ्त में है.

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