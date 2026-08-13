Salt Uses In Home: सिर्फ खाने के लिए नहीं, घर के इन 10 कामों में भी कमाल करेगा नमक; बदबू, चींटियां और जिद्दी दाग होंगे गायब

Salt Uses In Home: नमक, सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि खाने का स्वाद बढ़ाने वाला एक एजेंट है. बिना नमक के किसी भी सब्जी में स्वाद जैसे गायब रहता है और वो फीकी लगती है. ऐसे में रसोई में रखे नमक को ज्यादा लोग खाने का बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साधारण-सा नमक सिर्फ सब्जी में डालने के लिए ही नहीं होता है. ये घर के कई छोटे-बड़े कामों को आसान बनाने वाला एक सस्ता और असरदार घरेलू उपाय भी है.



जी हां, नमक को आप दाग हटाने से लेकर बदबू दूर करने, चींटियों को भगाने और फूलों को लंबे समय तक ताजा रखने तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसे में नमक के कई इस्तेमाल हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. अगर आप भी अब तक नमक को सिर्फ मसाले के रूप में इस्तेमाल करते आए हैं, तो इसके ये घरेलू इस्तेमाल आपकी सोच बदल देंगे.



1. सिंक और ड्रेन की बदबू करें दूर: अगर आपकी रसोई में लगी सिंक या ड्रेन से बदबू आ रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप उसमें थोड़ा सा नमक डालें और फिर गर्म पानी डाल दें. इससे सिंक या ड्रेन में जमा गंदगी ढीली होती है और बदबू कम हो सकती है.

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2. चींटियों से छुटकारा पाने का आसान तरीका: बरसात और गर्मियों में चींटियां अपने बिल छोड़कर घरों में घूमती नजर आती हैं. चींटियों को देखकर ना केवल गंदा महसूस होता है, बल्कि ये खाने-पीने की चीजों को भी खराब कर देती हैं. अगर आपके घर पर भी चींटियों ने जमावड़ा जमा लिया है, तो जहां-जहां से चींटियां आती हैं वहां थोड़ा नमक छिड़क दें. नमक की लेयर कई बार उनके रास्ते को रोकने में मदद करती है और घर में उनका आना कम हो सकता है.

3. कटिंग बोर्ड की सफाई में कारगर: अगर लकड़ी के कटिंग बोर्ड पर दाग और बदबू जल्दी जम गई है, तो नमक उसकी सफाई में भी कारगर साबित हो सकता है. उस पर नमक छिड़ककर आधे नींबू से रगड़ें. इसके बाद पानी से धो लें. बोर्ड ज्यादा साफ और फ्रेश महसूस होगा.

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4. चाय और कॉफी के कपों के जिद्दी दाग हटाएं: कई बार हम तुरंत चाय या कॉफी के कप को साफ करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर गोल-गोल दाग जम जाते हैं. अगर आपके कप में भी दाग लग गए हैं, तो उसके अंदर नमक और थोड़ा पानी मिलाकर हल्के हाथों से रगड़ें. इससे चाय और कॉफी के पुराने दाग आसानी से साफ हो सकते हैं.

5. फ्रिज की बदबू कम करने में मददगार: अगर फ्रिज खोलते ही बदबू आती है, तो गुनगुने पानी में थोड़ा नमक मिलाकर अंदर की शेल्फ साफ करें. इससे फ्रिज साफ रहेगा और बदबू भी कम होगी.

6. तांबे और पीतल के बर्तनों की चमक लौटाएं: नमक और नींबू का मिश्रण तांबे और पीतल के बर्तनों पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें. फिर साफ पानी से धो लें. इससे उनकी चमक वापस आने में मदद मिल सकती है.

7. जूतों की बदबू दूर करें: अगर जूतों से बदबू आती है, तो रातभर उनमें थोड़ा नमक डालकर छोड़ दें. सुबह नमक निकाल दें. ये अतिरिक्त नमी सोखने में मदद कर सकता है.

8. फूलों को थोड़ी देर और ताजा रखने की ट्रिक: फूलदान के पानी में एक चुटकी नमक डालने से कटे हुए फूल कुछ समय तक ज्यादा ताजा बने रह सकते हैं.

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9. ग्रीस वाले बर्तनों की सफाई आसान बनाएं: अगर बर्तनों पर तेल और चिकनाई जम गई है, तो नमक उनकी सफाई में कमाल कर सकता है. जिन बर्तनों पर चिकनाई लगी है, उन पर पहले थोड़ा नमक छिड़क दें, फिर डिशवॉश लिक्विड से साफ करें. इससे ग्रीस हटाना आसान हो सकता है.

10. कालीन और मैट की हल्की सफाई में फायदेमंद: कालीन या डोरमैट पर थोड़ा नमक छिड़ककर कुछ देर छोड़ दें और फिर झाड़ दें या वैक्यूम कर लें. इससे धूल और हल्की बदबू कम करने में मदद मिल सकती है.

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