गनपॉइंट पर SUV लूटकर फरार हुए बदमाश, पठानकोट-जम्मू बॉर्डर पर हाई अलर्ट

पठानकोट-जम्मू नेशनल हाईवे पर लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. सुजानपुर के पास पड़ते डाउनटाउन इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने गनपॉइंट पर एक सफेद रंग की महिंद्रा XUV500 कार लूट ली और मौके से फरार हो गए.

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जानकारी के मुताबिक, लूटी गई सफेद महिंद्रा XUV500 कार का रजिस्ट्रेशन नंबर PB35AA-9902 है. ये गाड़ी बमियाल निवासी एक व्यक्ति के नाम पर दर्ज है.

वारदात की सूचना मिलते ही पठानकोट पुलिस हरकत में आ गई है. क्योंकि ये इलाका जम्मू-कश्मीर की सीमा के बेहद करीब है, इसलिए पंजाब और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मिलकर इंटर-स्टेट बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है.

पठानकोट पुलिस की टीमें संभावित रास्तों पर नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चला रही हैं, ताकि लूटी गई कार और फरार बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके.

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