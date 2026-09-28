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DU छात्राओं से कथित बदसलूकी मामले में एक्शन, 3 छात्र सस्पेंड, कैंपस में एंट्री पर भी रोक

दिल्ली के मुखर्जी नगर में दो छात्राओं से कथित बदसलूकी और पीछा करने के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सख्त कदम उठाया है. पुलिस की FIR के आधार पर तीन छात्रों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है. जानें, क्या है ये पूरा मामला?

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DU ने छात्राओं से बदसलूकी मामले में बड़ा एक्शन लिया है (Photo-CCTV)
DU ने छात्राओं से बदसलूकी मामले में बड़ा एक्शन लिया है (Photo-CCTV)

दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं से कथित बदसलूकी के मामले में यूनिवर्सिटी ने सख्त कार्रवाई की है. मुखर्जी नगर में 23 सितंबर की शाम हुई घटना को लेकर दर्ज FIR के आधार पर DU ने तीन छात्रों नमन, अभिनव कुमार और अभिमन्यु कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. यूनिवर्सिटी ने तीनों के खिलाफ यह कार्रवाई FIR में सामने आए आरोपों के आधार पर की है. साथ ही आरोपी छात्रों के यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है.

मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पास मुखर्जी नगर इलाके का है. आरोप है कि दो छात्राएं पैदल जा रही थीं, तभी टाटा सफारी में सवार कुछ युवकों ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. छात्राओं का आरोप है कि इसके बाद युवकों ने उनका पीछा किया. उन्होंने इस घटना की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई.

घटना 23 सितंबर की रात करीब साढ़े 9 बजे हकीकत पार्क के पास हुई थी. छात्राओं के मुताबिक, वे वहां से पैदल गुजर रही थीं, तभी टाटा सफारी में सवार युवकों ने उनके साथ गाली-गलौज और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं. आरोप है कि इसके बाद कार सवार युवकों ने छात्राओं का पीछा करना शुरू कर दिया. घटना के दौरान छात्राओं ने मामले का वीडियो बनाने की भी कोशिश की थी.

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आरोप है कि छात्राओं के वीडियो बनाने की कोशिश के दौरान गाड़ी में सवार लोगों ने उन्हें जबरन कार के अंदर खींचने की कोशिश की. इसी दौरान एक छात्रा की दोस्त ने अपना फोन निकाल लिया. आरोप के मुताबिक, फोन बाहर आते ही कार सवार वहां से चले गए. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी को ट्रेस कर उसे जब्त कर लिया.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभिमन्यु कुमार और अभिनव कुमार को गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, दोनों घटना के वक्त उसी गाड़ी में मौजूद थे. जांच के दौरान पुलिस ने गाड़ी के मालिक का पता लगाया और बताया कि घटना के समय नमन कुमार कार चला रहा था. पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है.

पुलिस ने FIR में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 78 के तहत पीछा करने का मामला दर्ज किया है. इसके अलावा BNS की धारा 79 के तहत महिला की गरिमा का अपमान करने वाले शब्द, इशारे या कृत्य से संबंधित आरोप लगाए गए हैं. मामले में BNS की धारा 3(5) भी लगाई गई है. पुलिस की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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DU ने तीनों छात्रों पर की सख्त कार्रवाई

अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने FIR को आधार बनाकर तीनों छात्रों के खिलाफ संस्थागत कार्रवाई की है. यूनिवर्सिटी के नोटिस के मुताबिक, अभिमन्यु कुमार LL.B. के छात्र हैं और Law Centre-II से जुड़े हुए हैं. उन्हें तत्काल प्रभाव से पढ़ाई से सस्पेंड कर दिया गया है. नमन और अभिनव कुमार के खिलाफ भी इसी मामले में यूनिवर्सिटी स्तर पर कार्रवाई की गई है.

सस्पेंशन के साथ ही तीनों आरोपी छात्रों के दिल्ली यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश पर भी तत्काल रोक लगा दी गई है. DU ने यह कार्रवाई DU Act, 1922 के Ordinance XV-B की धारा 3(e) के तहत की है. यानी मामला अब केवल पुलिस जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी ने भी FIR में सामने आए आरोपों के आधार पर अपनी ओर से कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: मुखर्जी नगर में DU छात्राओं से बदसलूकी, 2 आरोपी गिरफ्तार, टाटा सफारी जब्त

 

छात्राओं की सुरक्षा को लेकर फिर चर्चा

इस घटना के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके आसपास छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है. DU से जुड़े इलाकों में पहले भी छात्राओं की सुरक्षा, पुलिस पेट्रोलिंग और CCTV जैसी सुविधाओं को लेकर चिंताएं सामने आती रही हैं. मुखर्जी नगर जैसे छात्र बहुल इलाके में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है.

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फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यूनिवर्सिटी ने FIR के आधार पर तीन छात्रों के खिलाफ संस्थागत कार्रवाई की है. पुलिस के मुताबिक, घटना के समय अभिमन्यु और अभिनव गाड़ी में मौजूद थे, जबकि नमन के गाड़ी चलाने की बात जांच में सामने आई है. मामले में आगे की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तस्वीर और साफ होगी. आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी.

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