मुखर्जी नगर में DU छात्राओं से बदसलूकी, 2 आरोपी गिरफ्तार, टाटा सफारी जब्त

यह घटना बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे मुखर्जी नगर इलाके में हकीकत पार्क के पास हुई. हिंदू कॉलेज की दो छात्राएं पैदल जा रही थीं. इसी दौरान सड़क पर टाटा सफारी में सवार कुछ युवकों से उनकी कहासुनी हो गई. आरोप है कि कार में सवार युवकों ने छात्राओं के साथ गाली-गलौज की और अभद्र के अलावा अश्लील टिप्पणियां कीं. मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान अभिमन्यु और अभिनव के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक यही दोनों उस गाड़ी में बैठे थे, जिसमें आरोपी युवक सवार थे. पुलिस ने इस टाटा सफारी को घटना के अगले दिन ही जब्त कर लिया था. अब मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है.

और पढ़ें

पीड़िता के बयान के आधार पर FIR और कार्रवाई

नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की DCP आकांक्षा यादव ने बताया कि घटना बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे की है. उन्होंने कहा कि हिंदू कॉलेज की दो छात्राएं कहीं जा रही थीं, तभी चार युवक एक सफेद रंग की कार में वहां पहुंचे. DCP के मुताबिक युवकों के समूह ने छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया. मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू की और FIR दर्ज की. पुलिस ने युवकों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की है. आगे की कार्रवाई पीड़िता के बयान में बताए गए घटनाक्रम के आधार पर की जाएगी.

DCP आकांक्षा यादव ने बताया कि पहचान किए गए युवकों में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र भी है. पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कही है. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रा ने जिन जगहों से होकर गुजरने और घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है, उसके आधार पर आगे उचित कदम उठाए जाएंगे.

Advertisement

शुरुआत में FIR नहीं होने की बात पर पुलिस ने क्या कहा

मामले में शुरुआत में FIR दर्ज नहीं किए जाने की रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठे. इस पर DCP नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव ने कहा कि मामला पुलिस के संज्ञान में आया है और इसके बाद कानूनी तथा अनुशासनात्मक दोनों स्तरों पर कार्रवाई शुरू की गई है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान में बताए गए घटनाक्रम और उसके द्वारा बताए गए स्थानों की जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले में अभिमन्यु और अभिनव को गिरफ्तार किया गया है. जिस टाटा सफारी में आरोपी सवार थे, उसे पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

---- समाप्त ----